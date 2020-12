"Pandemia Covid-19 jest największym od lat wyzwaniem dla polskiej służby zdrowia. W tym trudnym czasie medyczną pomoc dla naszego miasta zaoferował zaprzyjaźniony Lipsk" – przekazał w czwartek krakowski magistrat.

Miasta na bieżąco ustalają, jakie są najpilniejsze potrzeby szpitali i jakie środki Lipsk mógłby dostarczyć. W czwartek wyruszył do Krakowa pierwszy transport z maseczkami, fartuchami, płynami do dezynfekcji, więc pomoc trafi tu jeszcze w tym tygodniu. Jej wartość to prawie 100 tys. euro.

Saksonia chce pozyskać aparaturę medyczną dla Krakowa

Wszystkie otrzymane środki zostaną rozdystrybuowane w trzech miejskich placówkach: Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego, Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza i w Miejskim Centrum Opieki dla osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych w Krakowie.

Oprócz środków ochrony osobistej Lipsk we współpracy z landem Saksonia i jej stolicą Dreznem stara się dodatkowo pozyskać dla Krakowa aparaturę medyczną.

"Już teraz serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom – nadburmistrzowi Lipska Burkhardowi Jungowi i jego współpracownikom, w tym szczególnie Gabrieli Goldfuß, pastorowi Friedrichowi Magiriusowi (Honorowemu Obywatelowi Miasta Krakowa) oraz wszystkim innym osobom zaangażowanym w organizację pomocy, za ogromne wsparcie i okazaną solidarność" – przekazał Urząd Miasta Krakowa.