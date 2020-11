Miasta z najgorszym powietrzem w Polsce. Norma przekroczona 18-krotnie

- W tych miejscowościach, ale także w setkach i tysiącach innych miejscowości pali się węglem i drewnem w przestarzałych kotłach tzw. kopciuchach. To jest podstawowa przyczyna zanieczyszczenia w Polsce. Połowa polskiego smogu pochodzi z naszych własnych domów - mówił w Polsat News Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.

1800 proc. normy

- Nowy Targ jest rekordzistą, jeśli chodzi o substancje rakotwórcze - 1800 proc. dopuszczalnej normy. Ale wszystkie miasta z tej "15", to są stężenia od 700 proc. normy do 1800 proc. normy. Rakotwórczy benzo(a)piren powstaje podczas spalania węgla i drewna w stosunkowo niskich temperaturach, w takich właśnie kotłach normą jest 1 nanogram na metr sześcienny (1 ng/m3) - poinformował Siergiej, dodając, że stężenia tej rakotwórczej substancji są bezprecedensowe w skali Europy.

Ranking miejscowości z najbardziej rakotwórczym powietrzem w 2019 r. (najwyższe roczne stężenie benzo(a)pirenu):

Nowy Targ - 18 ng/m3 Rybnik - 13 ng/m3 Sucha Beskidzka - 11 ng/m3 Nowy Sącz, Zdzieszowice - 10 ng/m3 Nowa Ruda, Olkusz, Tuchów, Zabierzów, Godów, Myszków - 8 ng/m3 Nowa Sól, Oświęcim, Knurów, Pszczyna - 7 ng/m3.

Dni smogowe w Pszczynie

Pierwszą pozycję w rankingu dni smogowych zajmuje Pszczyna. To właśnie w tej miejscowości odnotowano najwięcej dni z przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w 2019 r. Przy normie 35 dni, w Pszczynie było ich 106.

- Wtedy oddycha się powietrzem nienadającym się do oddychania. Porównuję to do pitnej wody. Jeśli w wodzie w kranach pojawi się substancja, o stężeniu, które przekracza 10 proc. normy, ta woda staje się wodą nienadającą się do picia. W przypadku powietrza, to w miastach takich jak Pszczyna, nie nadaje się ono do oddychania przez ponad 1/3 roku. Mieszkańcy nie mają gdzie wyjechać - dodał Siergiej.

Ranking miejscowości z największą liczbą dni smogowych w 2019 r.

Pszczyna - 106 Rybnik - 89 Nowy Targ - 88 Wodzisław Śląśki - 86 Zabierzów - 83 Godów - 79 Nowa Ruda - 78 Sucha Beskidzka, Zabrze - 77 Lubań, Nowy Sącz -71 Skawina - 70 Lubliniec 68 Żywiec 67 Oświęcim, Katowice - 66

Najmniejszą liczbę dni smogowych odnotowano w miastach położonych na Pomorzu: Sopocie (1 dzień), Słupsku (3 dni) i Kołobrzegu (4 dni).

- Zawstydzający jest fakt, że moje miasto drugi rok z rzędu plasuje się na pierwszym miejscu - mówi Aleksandra Antes-Szewczyk, aktywistka Pszczyńskiego Alarmu Smogowego - Nasza pozycja w rankingu powinna dać wszystkim do myślenia - zarówno mieszkańcom jak i włodarzom. Wyniki innych miast pokazują, że można robić więcej, skuteczniej. Niestety temat smogu pojawia się tylko przy okazji corocznych rankingów, wyborów i Dnia Czystego Powietrza. W Pszczynie problem nie jest traktowany priorytetowo, choć od jakości powietrza zależy zdrowie i życie wszystkich mieszkańców.

30 proc. planu

Na pytanie czy i kiedy w Polsce będziemy oddychać świeżym powietrzem rzecznik PAS odpowiedział "to bardzo trudne pytanie". - Rząd zaplanował działanie programu "Czyste Powietrze" na najbliższe 8 lat. Program miał trwać w sumie 10. Patrząc na tempo realizacji programu, to w 10 się nie wyrobimy, jeżeli będzie to tak szło, jak idzie w tej chwili. Mam nadzieje, że my obywatele, właściciele tych kotłów zrobimy to szybciej niż zakłada plan - mówił Siergiej.

- Na dwa lata działania programu powinniśmy mieć 700-800 tys. wymienionych kotłów. Na razie złożono ok. 180 tys. wniosków. To ok. 30 proc. zakładanego planu - ocenił.

