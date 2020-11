Wypłata dodatków dla medyków. Minister zdrowia podał termin

- Wszystkie osoby, które walczą z Covidem w jednostkach wyznaczonych przez wojewodę albo są skierowani bezpośrednio przez niego, otrzymają 100-proc. dodatek do wynagrodzenia - mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, personel otrzyma dodatki za listopad najpóźniej do 15-17 grudnia.

W sobotę Sejm opowiedział się za tym, by dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na Covid-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który opowiedział się za odrzuceniem w całości nowelizacji, uzasadniając, że narusza m.in. zawartą w konstytucji zasadę równości.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał w poniedziałek, że dodatki dotyczą medyków skierowanych do pracy przy Covid-19 przez wojewodę.

Jak powiedział, oprócz lekarzy i pielęgniarek taki dodatek zostanie wypłacony także ratownikom medycznym czy diagnostykom laboratoryjnym.

- Poprzednie dodatki, wypłacane mniejszej grupie personelu, wynosiły jedynie 50 proc. Od 29 kwietnia wypłaciliśmy na te 50-proc. dodatki blisko 120 mln zł - dodał.

Minister Niedzielski powiedział, że do 10 grudnia dyrektorzy placówek przekażą NFZ listę pracowników walczących z Covidem. Fundusz ma następnie 7 dni na wypłatę tych środek. - Najpóźniej do 15-17 grudnia personel otrzyma dodatki naliczone za listopad - przekazał.

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa, 30 listopada

Nowelizacja "naprawiająca błąd"

Nowelizacja ustawy covidowej powstała z inicjatywy posłów PiS, z powodu - jak uzasadniano - ich pomyłki w głosowaniu poprawek Senatu do poprzedniej noweli tzw. ustawy covidowej, w związku z czym do ustawy został wprowadzony zapis, że dodatki należą się wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w walkę z epidemią, a nie tylko - jak pierwotnie zakładano - tym skierowanym do takiej pracy przez wojewodę.

Również w sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowana została - podpisana przez prezydenta 3 listopada - poprzednia nowelizacja zakładająca, że 100 proc. dodatki dostaną wszyscy pracownicy ochrony zdrowia zaangażowani w walkę z epidemią Covid-19 - ten przepis wszedł w życie w niedzielę z mocą od 5 września. Opozycja w listopadzie wielokrotnie apelowała o publikację tej nowelizacji. W odpowiedzi politycy PiS, w tym m.in. szef klubu i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki informowali, że nowela zostanie opublikowana, gdy przyjęta będzie nowelizacja "naprawiająca błąd" z głosowania.

Najmniej nowych zakażeń od października

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 5 733 osób, jest to najmniej od 13 października; zmarło 121 chorych – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie od początku epidemii wykryto 990 811 przypadków COVID-19. Zmarło 17 150 chorych.

Według danych resortu zdrowia, nowe przypadki zakażenia pochodzą z województw: mazowieckiego (659), zachodniopomorskiego (599), wielkopolskiego (532), dolnośląskiego (445), pomorskiego (441), śląskiego (421), łódzkiego (375), warmińsko-mazurskiego (327), kujawsko-pomorskiego (297), lubelskiego (285), małopolskiego (280), lubuskiego (259), podkarpackiego (201), opolskiego (198), świętokrzyskiego (192), podlaskiego (118). Ministerstwo podało, że pozostałe 104 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. W niedzielę resort informował o 11 483 przypadkach koronawirusa, w sobotę o 15 178 przypadkach, w piątek o 17 060, w czwartek o 16 687, w środę o 15 362, we wtorek o 10 139. Rekord dziennej liczby zakażeń padł 7 listopada – zanotowano wtedy 27 875 przypadków. Z powodu COVID-19 zmarło 21 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 100 osób. Do tej pory najwyższą liczbę zgonów zanotowano w środę (25 listopada) - zmarło wówczas 674 osób. Resort zaznaczył, że w związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.

WIDEO - 13-latek miał zabić dwoje dzieci. Dziś ma 44 lata i nic mu nie grozi Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ polsatnews.pl