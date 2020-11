"Mamy 17 tys. 60 nowych przypadków koronawirusa w Polsce" - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Resort dodał, że zmarło kolejnych 579 pacjentów chorych na Covid-19. Oznacza to, że suma wykrytych zakażeń w Polsce wzrosła do 958 tys. 416 natomiast bilans zgonów zwiększył się do 16 147. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 50 tys. 400 testów.