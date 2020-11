Blisko 740 respiratorów dla Mazowsza. Wielka dostawa do szpitali

Do szpitali na Mazowszu planowane jest dostarczenie blisko 740 respiratorów dla pacjentów z COVID-19 - poinformował w czwartek wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Obecnie dla chorych na COVID-19 na Mazowszu przeznaczono ponad 400 urządzeń, z czego 70 pozostaje wolnych.

Wojewoda na czwartkowej konferencji prasowej mówił o formach wsparcia, jakie jest udzielane mazowieckim szpitalom przez urząd. Wśród nich wymienił zaopatrzenie placówek w kardiomonitory, których do tej pory przekazano sto kilkadziesiąt, a także w respiratory.





- Zaplanowane jest dostarczenie do mazowieckich szpitali blisko 740 respiratorów. To jest ogromna liczba, zważając, że przed epidemią na terenie Mazowsza było około 800 respiratorów we wszystkich szpitalach - poinformował Radziwiłł.





Ogromne transporty z Agencji Rezerw Materiałowych

W całym województwie przekazano ponad 400 respiratorów przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19, a wolnych, zgodnie z danymi Urzędu Wojewódzkiego, pozostaje 70. Wsparcie, o którym poinformował wojewoda, jest, jak wyjaśnił, dodatkowe, na wypadek wzrostu zapotrzebowania.

ZOBACZ: Rosati: śmierć z powodu braku respiratora będzie obciążała rząd

Wojewoda zwrócił też uwagę na wsparcie w środki ochrony osobistej zapewniane szpitalom, DPS-om i zakładom opiekuńczym. - To są środki, które idą w miliony sztuk czy par. To są ogromne transporty, które nieustannie z magazynów wojewody zaopatrywanych przez Agencję Rezerw Materiałowych płyną do wszystkich, którzy zgłaszają potrzebę wsparcia w tym zakresie - zapewnił.

WIDEO - Zakażenie koronawirusem u dzieci. Nowe powikłania po przebyciu Covid-19 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/ PAP