NIK rozpoczęła kontrolę budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła w czwartek kontrolę przygotowań do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Informację tę potwierdziła polsatnews.pl p.o. rzecznika NIK Anna Matusiak-Rześniowiecka. Pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała zapewnił, że jest to rutynowe działanie.

Pełniąca obowiązki Kierownika Wydziału Prasowego Anna Matusiak-Rześniowiecka potwierdziła polsatnews.pl rozpoczęcie kontroli NIK ws. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do czasu jej zakończenia Izba nie udziela więcej informacji.

W planach kontroli NIK opublikowanych w styczniu poinformowano, że głównym celem kontroli jest sprawdzenie "czy przygotowania do budowy CPK przebiegają zgodnie z założeniami".

"Kontrole przygotowuje Departament Gospodarki Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK" - przekazał Wydział Prasowy NIK w mailu do redakcji Polsat News.

- Nie kwestionujemy potrzeby budowy nowego lotniska. Skupimy się na warunkach realizacji inwestycji oraz identyfikacji ryzyk - mówił w październiku prezes NIK Marian Banaś, otwierając panel poprzedzający kontrolę budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- To rutynowa kontrola, o której mowa była co najmniej od roku. NIK raz na jakiś czas kontroluje spółki Skarbu Państwa, to naturalne - mówił money.pl wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała pytany o szczegóły kontroli Izby.

- Jestem przekonany, że inspektorzy NIK mają pojęcie o prowadzeniu inwestycji i wiedzą, że żadna inwestycja, szczególnie tak duża, nie działa w ten sposób, że dziś postanowiliśmy, że ją budujemy, jutro wbijamy łopatę, a pojutrze działa, a dopiero popojutrze ktoś zaczyna nad tym pracować - dodawał wiceminister w zeszłym tygodniu.

Budowa rozpocznie się w 2023 r.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy "Solidarność", który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Zgodnie z Koncepcją CPK realizacja przedsięwzięć składających się na komponent lotniskowy jest przewidziana do końca roku 2027, a na komponent kolejowy - do końca 2034 r., obejmując dwie najbliższe perspektywy finansowe UE. Sama budowa ma rozpocząć się 2023 roku.

Pod koniec października Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023". Została ona przedłożona przez Horałę. Łączne koszty finansowania I etapu Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2020-2023 oszacowano na ok. 12,8 mld zł. Zaznaczono, że program nie wymaga zaangażowania w latach 2020-2023 środków z budżetu państwa. Inwestycje będą realizowane w przeważającej części z wyemitowanych na ten cel skarbowych papierów wartościowych.

"Łączny limit zaangażowania środków Skarbu Państwa na realizację Programu Wieloletniego wynosi 9 mld 230 mln złotych. (...) Program nie obejmuje wydatków z budżetu państwa" - poinformowano w Uchwale.

We wtorek Horała poinformował, że Incheon International Airport, główne międzynarodowe lotnisko Korei Południowej, został zwycięzca postępowania ws. doradcy strategicznego CPK. W grudniu spółka CPK planuje podpisać z hubem z Seulu umowę na trzy lata. Jej wartość na cały okres opiewa na 3,5 mln euro.

