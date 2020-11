Miasto pogrążone w żałobie. Neapol oddał hołd Maradonie

Tłumy zgromadziły się przed stadionem, który według zapowiedzi burmistrza miasta Luigiego di Magistrisa otrzyma imię Diego Armando Maradony. Kibice Napoli, w którego barwach występował, przyszli w większości w obowiązkowych maseczkach z jego flagami oraz szalikami, świecami, zdjęciami legendy piłki. Na powiewającym nad ich głowami wielkim portrecie Maradony widniał napis "king". Odpalano świece dymne, zabrzmiały piosenki i okrzyki kibiców.

