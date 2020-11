Nie żyje Diego Maradona

Informacja pojawiła się wcześniej w serwisach internetowych argentyńskich dzienników "La Nacion", "La Capital", "El Tribuno" o "Ole". Według ich relacji doszło do nagłego zatrzymania pracy serca, a pod dom Maradony przyjechały aż cztery karetki.

Legendarny "El Diez", który niedawno przeszedł operację usunięcia krwiaka mózgu, zmarł w wieku 60 lat w swoim domu po tym, jak doznał ataku serca. Lekarzom nie udało się go uratować.

Diego Maradona uważany jest za jednego z najlepszych graczy w historii futbolu, został wybrany najlepszym zawodnikiem XX wieku, uzyskując 53 proc. głosów w sondzie na oficjalnej stronie FIFA. Uzyskał trzecie miejsce w głosowaniu zrealizowanym przez członków Komisji Futbolowej FIFA i ludzi prenumerujących "FIFA Magazine".

ZOBACZ: Nie żyje żużlowiec Zenon Plech. "Super Zenon" miał 67 lat

Przez większość swojego życia Maradona zdobywał wielkie trofea zarówno z reprezentacją Argentyny, jak również z niektórymi klubami, w których grał. Z reprezentacją zdobył mistrzostwo świata w 1986, wicemistrzostwo na mundialu w 1990 i mistrzostwo na mistrzostwach świata juniorów w 1979 roku. Najważniejsze trofea na poziomie klubowym zdobył grając w SSC Napoli, z którym zdobył Puchar UEFA oraz jedyne dwa tytuły mistrza Włoch w historii drużyny.

Po zakończeniu kariery sportowej, związał się z telewizją, przez prowadzenie programu "La Noche del 10", emitowanego przez Canal 13 pod koniec 2005 roku. Był także wiceprezesem Comisión de Fútbol Atlético Boca Juniors od czerwca 2005 do sierpnia 2006 roku.

Od 2008 do 2010 roku był selekcjonerem seniorskiej reprezentacji Argentyny, z którą wywalczył awans do Mistrzostw Świata 2010 w RPA, a w turnieju finałowym awansował do ćwierćfinału.

WIDEO - Auto wjechało w bramę urzędu kanclerz Niemiec. Zagadkowy napis na karoserii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ clarin.com, PAP