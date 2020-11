Świat żegna Diego Maradonę. "Najlepszy ze wszystkich", "bawił się grą"

Maradona zmarł na zawał serca w swoim domu w Buenos Aires. Na początku listopada spędził 10 dni w szpitalu, gdzie przeszedł operację mózgu. Choć zakończyła się ona powodzeniem, Argentyńczyka czekała długa rehabilitacja, ale według doniesień już wtedy był w złym stanie psychicznym.

"Dla mnie Legenda"

Drużyny, dziennikarze, sportowcy z całego świata żegnają piłkarza w mediach społecznościowych.

Mai ho avuto dei dubbi... per me Legenda... Il Migliore di Sempre..Avversario ed Amico❤️❤️ R.I.P Caro Diego🙏🙏 Nigdy nie miałem wątpliwości .. dla mnie Legenda... Najlepszy za wszystkich( ever)..Przeciwnik i Przyjaciel❤️❤️ R.I.P Drogi Diego🙏🙏 pic.twitter.com/XMEvjOaYSW — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) November 25, 2020

Gdyby policzyć tych z mojego pokolenia, którzy zafascynowani Diego Maradoną pokochali piłkę

byłoby to pewnie kraj z ogromną liczbą ludności... pic.twitter.com/GCpw2TGsf7 — Piotr Wołosik (@PiotrWolosik) November 25, 2020

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

A true legend of the game.



Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/5tKmVzQ9K9 — Bristol Rovers (@Official_BRFC) November 25, 2020

I had a few hero’s growing up and one of them died today. RIP Maradona pic.twitter.com/oiK8X1ZpWB — Lee Westwood (@WestwoodLee) November 25, 2020

A football icon. One of the greatest to ever grace the game. Farewell, Diego Maradona. 💔🇦🇷 pic.twitter.com/LOIfvi4RIy — Ben Webb (@BenWebbLFC) November 25, 2020

I’ll never forget watching Diego Maradona as an 8 yr old at the World Cup in Mexico. Never seen anything like it on that stage since. Sad news #Maradona



pic.twitter.com/kBt9uItCtc — Jamie Carragher (@Carra23) November 25, 2020

"Bawił się tą grą"

- Dla mnie Maradona był najlepszym piłkarzem w historii i inspiracją. Moje pokolenie biegało z piłką po podwórku i chciało być jak Diego. Każdy chciał go naśladować i robić na boisku to samo. Jeszcze teraz, kiedy mam okazję zobaczyć jego akcje, jak grał w Barcelonie czy w Napoli, to szczęka mi opada. Był niesamowity. On świetnie grał, ale też bawił się tą grą - przyznał były reprezentant Polski Jacek Bąk.

- Miałem okazję oglądać go na żywo w Meksyku w 1986 roku, kiedy prześcignął wszystko, co można sobie wyobrazić jeśli chodzi o wirtuozerię gry. Dla mnie najlepszym piłkarzem świata był właśnie Maradona - mówił na antenie Polsat News Tomasz Wołek - dziennikarz, publicysta i komentator.

Minuta ciszy dla uczczenia pamięci Diego Maradony poprzedzi wszystkie środowe mecze Ligi Mistrzów i czwartkowe Ligi Europy - przekazała agencji AFP UEFA. Z kolei prezydent Argentyny Alberto Fernandez ogłosił we wtorek trzydniową żałobę narodową po śmierci piłkarza.

"Głęboki ból argentyńskiego futbolu"

Śmierć mistrza świata z 1986 i jednego z głównych pretendentów do miana najlepszego piłkarza w historii jest teraz praktycznie jedynym tematem na stronach internetowych argentyńskich gazet.

"Absolutne poruszenie i głęboki ból argentyńskiego futbolu. Około godziny 13 pojawiła się wiadomość, która zaszokowała cały kraj. Mistrz świata, legenda Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelony, Napoli i na zawsze bohater reprezentacji Argentyny, Maradona zmarł w wieku 60 lat, wciąż marząc o powrocie do pracy w roli trenera Gimnasia y Esgrima La Plata" - napisała "La Nacion".

