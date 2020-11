Rosati: śmierć z powodu braku respiratora będzie obciążała rząd

- Polska z pierwszą falą wirusa poradziła sobie na szczęście zdecydowanie lepiej, niż większość państw członkowskich - to wynikało z szybko podejmowanych działań prewencyjnych. Wspólnie z Europą walczymy, by tę drugą falę zatrzymać - ważne, żeby obywatele UE, wszystkich krajów, stosowali się do obostrzeń - przekonywał wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Poseł KO Dariusz Rosati stwierdził, że "zaniedbań jest mnóstwo".

- Wszyscy mówili, że druga fala będzie na jesieni, a każde dziecko w przedszkolu wie, że jesień przychodzi po lecie. Wy zajmowaliście się kupowaniem lewego sprzętu. Jak prosiliśmy, by testować personel medyczny, by zmniejszyć skalę zachorowań wśród medyków, to wasz rząd konsekwentnie odmawiał, więc proszę nie uprawiać propagandy sukcesu, bo zaniedbań jest mnóstwo - do tej pory jest chaos w służbie zdrowia - ocenił Rosati.

Wideo: Dariusz Rosati i Paweł Jabłoński w "Debacie Dnia"

- To, że odmówiliście respiratorów w sytuacji, gdzie brakuje ich w polskich miastach oznacza, że jakikolwiek przypadek śmierci Polaka z braku respiratora będzie obciążał bezpośrednio wasza rząd - podsumował poseł KO.

