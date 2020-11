Prowadzą stołówkę szkolną. Ruszyli z obiadami na wynos. "Lepiej tak niż siedzieć bezczynnie"

"W zaistniałej sytuacji nie mamy środków do życia. Nie chcemy zwolnić pracowników. Pomyśleliśmy, że jedyne, co możemy zrobić, to robić to, co wychodzi nam najlepiej - gotować obiady domowe na wynos. Zupa + drugie danie. Włożymy dużo starań, aby były takie, jak u mamy - zdrowe, świeże i smaczne" - czytamy w ogłoszeniu wiszącym na osiedlowym płocie w stolicy.

Poniżej podano numer telefonu oraz cenę - 16 zł za dwudaniowy obiad.

"Ruszenie z obiadami zależy od liczby chętnych" - podkreślono.

"Lepiej ruszyć teraz niż siedzieć bezczynnie"

- Zaczęliśmy gotować od poniedziałku. Po rozwieszeniu ogłoszenia oraz publikacji informacji w internecie zebrało się ponad 50 osób chcących kupować nasze obiady. Nie wszyscy jedzą codziennie, ale lepiej ruszyć teraz niż siedzieć bezczynnie - wyjaśnia w rozmowie z polsatnews.pl Małgorzata Kiernozek z firmy Smaczny Kąsek.

Kobieta wraz z mężem prowadzą stołówkę szkolną w CLV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Żywnego 25 w Warszawie. Kolejne zamknięcie placówek edukacyjnych z powodu pandemii odebrało im całkowity dochód.

ZOBACZ: Protest branży gastronomicznej. "Czarna polewka dla rządu"

- Pracujemy we troje - ja z mężem i jedna osoba. Została ona w takiej sytuacji, jak my - nie zarabia. W normalnych czasach mamy jeszcze dwóch pracowników na umowie-zleceniu. Są na emeryturze, na szczęście mają jakiś dochód - opowiada Kiernozek.

Jedynym ratunkiem dla przedsiębiorców okazała się sprzedaż posiłków na wynos.

- Koszty są ogromne. Sam ZUS dla trzech pracowników to około 4 tysiące złotych. Sam ZUS. Wiosną pomoc była szybsza. Na tę chwilę wciąż czekamy na wsparcie - wylicza kobieta.

Dzisiejsze kotlety mielone oraz jajeczne już w produkcji 😎 Czekamy na Was od 14:00 do 17:00. Do zobaczenia!... Opublikowany przez Smaczny Kąsek Mokotów Środa, 25 listopada 2020

Pieczarkowa z makaronem

Większość nowych klientów trafiła do nich dzięki ogłoszeniu.

- Jedni przesyłali drugim. Przychodzą do nas też osoby mieszkające przy szkole. Pracują zdalnie i chcą nas wspomóc. Tym bardziej, że gotujemy domowo - mówi Kiernozek.

ZOBACZ: Ograniczenia w turystyce. "Sytuacja jest dramatyczna"

W środowym menu znajdziemy pieczarkową z makaronem, kotlet mielony lub jajeczny, ziemniaki z wody i sałatę ze śmietaną.

- W czwartek serwujemy kapuśniak z ziemniakami, kurczaka lub kotlet z kalafiora, ryż na kolorowo oraz marchewkę z groszkiem. W piątek z kolei żurek z jajkiem i ziemniakami, krokiety z kapustą i grzybami, surówkę z marchewką, jabłkiem i chrzanem. Może przyjdzie pani na obiad? - pyta nasza rozmówczyni.

Aleksandra Cieślik/ polsatnews.pl