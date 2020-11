Opozycja o nowej strategii rządu: "chaos", "walka z przedsiębiorcami"

"Walka z epidemią nie może się przerodzić w walkę z przedsiębiorcami" - oceniał Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. "Jeśli w tym chaosie można doszukiwać się jakiejś strategii, to wiosną mieliśmy chińską, latem szwedzką, a teraz lombardzką" - skomentował decyzje rządu Jan Grabiec, rzecznik PO.

"Kiedy z powodu covid umierało 14 osób dziennie rząd zamknął lasy, gdy umierają 574 osoby - otwierają galerie handlowe" napisał na Twitterze Jan Grabiec. Rzecznik Platformy Obywatelskiej zarzucił rządzącym brak strategii w walce z epidemią, ocenił działania Morawieckiego jako "chaos".

Nieco inne zdanie ma posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Stwierdza we wpisie, że rząd wprowadza zalecania, jakie, jej zdaniem, na początku pandemii rekomendowała KO.

"Rząd PiS posłuchał wreszcie Koalicji Obywatelskiej i po 9 miesiącach pandemii zapowiedział to, o co apelujemy od marca i co rekomendowały nasze wytyczne przejrzystość i przewidywalność. Lepiej późno niż wcale, ale powodem nie jest mądrość rządu, a pusta kasa" - wyjaśnia poseł.

Chaos w działaniach rządu wskazywał także Marek Belka. Europoseł i były premier pisał, że "dziś nie sposób wymienić już wszystkich grup, którym w życiu namieszał nie sam wirus, ale chaotyczne postępowanie rządzących. Ile jeszcze rząd będzie najpierw ogłaszał obostrzenia i dopiero przystępował do rozmów z zainteresowanymi?" - pytał były premier.

"Walka z przedsiębiorcami"

"Walka z epidemią nie może się przerodzić w walkę z przedsiębiorcami" - podkreślił lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem prezesa PSL "przez dalsze zamknięcie wielu branż liczba gospodarczych ofiar epidemii będzie rosła".

Zaproponował, by zmienić zasady handlu w niedziele oraz zwolnienia ze składek ZUS. "Uwolnijmy handel w niedzielę, zwolnijmy z ZUS-u wszystkich, którzy ponoszą straty i zatrzymajmy wprowadzanie nowych podatków!" - napisał na Twitterze.

Kwestie rozwiązań gospodarczych krytykuje także Konfederacja. Na oficjalnym profilu partii, skrytykowano przyjęte rozwiązania pomocowe. Konfederacja podsumowała działania rządu cytując słowa Alberta Einsteina "szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów".

Zamknięte szkoły

Do decyzji o zamknięciu utrzymaniu zamknięcia szkół i wprowadzeniu jednolitego dla całej Polski terminu ferii zimowych odniósł się na Twitterze Rafał Trzaskowski. Prezydent stolicy ocenił, że "w już i tak niezwykle trudnym roku szkolnym rząd "funduje" uczniom i rodzicom prawie miesięczną przerwę w nauce".

"Miliony dzieci i młodzieży, w tym moją córkę i mojego syna, a także nas, rodziców, potraktowano w najgorszy z możliwych sposobów" - dodał.

Decyzję w sprawie ferii krytykuje też Marek Belka. Napisał, że "tak zwane "ferie" w jednym terminie to w ramach zachowywania dystansu? A może godzinę policyjną rząd wprowadzi, żeby rodziny nigdzie się nie przemieszczały, a kolejne branże upadły?".

