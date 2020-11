"Mamy 15 362 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (1941), mazowieckiego (1577), wielkopolskiego (1420), kujawsko-pomorskiego (1321), pomorskiego (1126), zachodniopomorskiego (1011), łódzkiego (1010), małopolskiego (933), lubelskiego (932), warmińsko-mazurskiego (858), dolnośląskiego (825), podkarpackiego (590), lubuskiego (504), opolskiego (459), podlaskiego (449), świętokrzyskiego (303). 103 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - podało MZ.

Z powodu COVID-19 zmarły 152 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 522 osoby.

Zgodnie z danymi resortu zdrowia dla pacjentów z COVID-19 przygotowano łącznie 38 365 łóżek i 3041 respiratorów. W porównaniu z wtorkiem liczbę miejsc w szpitalach zwiększono o 20, z kolei liczba respiratorów zwiększyła się o 31.

We wtorek zajętych było 22 119 łóżek oraz 2073 respiratorów, odpowiednio o 286 i o 22 mniej niż we wtorek

Wolne pozostały jeszcze 16 242 miejsca w szpitalach i 968 respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 338 tys. 769 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 18 tys. 592 osoby. Wyzdrowiało 469 527 chorych, w ciągu ostatniej doby przybyło 14 tys. 810 ozdrowieńców.

Ruszyła strona internetowa prezentująca codzienne raporty zakażeń

Ruszyła strona internetowa prezentująca codzienne raporty zakażeń w skali kraju, województw i powiatów. Dane pochodzą z elektronicznego systemu EWP, na którym od wtorku bazują dzienne statystyki zachorowań podawane przez resort zdrowia.

Po wykryciu nieścisłości w podawaniu danych o liczbie zakażeń GIS zapowiedział, że od wtorku narzędzia rejestracji danych zostaną ujednolicone i będą opierać się wyłącznie na elektronicznym zbieraniu danych. Laboratoria mają wprowadzać dane do elektronicznego systemu EWP w ciągu maksymalnie 48 godzin. Dane pochodzące z systemu są od wtorku ogłaszane przez resort zdrowia w porannych statystykach. I te dane są też prezentowane na rządowej stronie gov.pl https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2.

Na tej stronie zamieszczane są informacje o dziennej liczbie zakażeń w podziale na województwa i powiaty. Do tej pory dane o liczbie zakażeń w powiatach i województwach publikowały lokalne stacje sanepidu.

Resort zapewnia, że strona będzie stopniowo uzupełniana o dane historyczne oraz bieżące wykresy prezentujące przebieg epidemii.

"Brakuje danych z powiatowych stacji"

Internauci zwrócili uwagę na Twitterze, że na stronie brakuje danych, które do tej pory - razem z dzienną liczbą zakażeń - udostępniały powiatowe stacje sanepidu, takich jak liczba osób hospitalizowanych, osób, które wyzdrowiały czy są objęte kwarantanną.

O tym, że powiatowe sanepidy mają przestać podawać na swoich stronach internetowych liczbę zakażonych koronawirusem alarmował we wtorek poseł Michał Szczerba (KO).

- Działania, które cenzurują powiatowe sanepidy, powodują, że dane podawane przez MZ nie będą mogły być weryfikowane - powiedział Szczerba. Zapowiedział, że w tej sprawie zamierza podjąć kolejną interwencję poselską z posłem Dariuszem Jońskim, występując do wszystkich wojewódzkich sanepidów z "wnioskiem o codzienne raportowanie nowych zakażeń".

Zmniejszenie transmisji wirusa?

- Utrzymanie się w tym tygodniu dziennej liczby 10 tys. nowych zakażeń koronawirusem świadczyć będzie o zmniejszeniu się transmisji wirusa w społeczeństwie - ocenił w środę prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19. Bylibyśmy szczęśliwi, gdyby tak się stało - podkreślił.

- To jest tak - jeżeli miesiąc temu zostały wprowadzone pewne nowe zasady zachowania społecznego, które niektórzy nazywają obostrzeniami, ale są to środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii, to one kiedyś muszą zacząć działać. Zaczęły działać mniej więcej po dwóch tygodniach powodując ustabilizowanie się liczby zakażeń na poziomie mniej więcej dwudziestu paru tysięcy zdiagnozowanych dziennie - odpowiedział prof. Horban.

