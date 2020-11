Kowalski: pan Śmiszek reprezentuje obóz miękiszonów

- Zapowiedź polskiego weta spowodowała, że nie ma tego głosowania. To zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Pan Śmiszek reprezentuje obóz miękiszonów, którzy chcieliby się zgodzić, a my jesteśmy twardzi - mówił w "Debacie Dnia" Janusz Kowalski (Solidarna Polska), odnosząc się do negocjacji nad powiązaniem unijnego budżetu z praworządnością.