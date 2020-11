Niemal o połowę wzrosło znaczenie nauki w codziennym życiu Polaków podczas pandemii - wynika z badania State of Science. Wyższe jest także zaufanie do ustaleń uczonych. Jak jednak zauważyli ankietowani, przeszkodą w pozyskiwaniu wiedzy może być schemat nauczania w szkołach. Co czwarty z nich uznał, że sposób, w jaki przekazują wiedzę, jest nieciekawy.