"Kaczyński podżega policję do brutalności". KO zawiadamia prokuraturę

Składamy zawiadomienie do prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego - poinformował szef klubu KO Cezary Tomczyk. Dodał, że lider PiS przekroczył uprawnienia i przy udziale policji systemowo niszczy protesty społeczne. Opozycja jest śmieszna - mówi Ryszard Terlecki (PiS).

- Składamy zawiadomienie do prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tego, co dzieje się na ulicach Polski, w sprawie protestów, w sprawie wysyłania policji na ludzi, bicia pałką teleskopową kobiet - oświadczył w środę Tomczyk na konferencji prasowej w Sejmie. Dodał, że chodzi o przekroczenie przez Kaczyńskiego uprawnień.

Zdaniem Tomczyka, mamy do czynienia "z systemowym niszczeniem protestów społecznych przy użyciu teleskopowej pałki". - To nie jest tak, że policjanci dokonują zawsze działań sami. Oni działają na rozkaz komendanta, komendanta stołecznego (policji), ale działają też na rozkaz polityków, którzy często nie wahają się wydawać rozkazów, chociaż nie jest to ich kompetencja - podkreślił szef klubu KO. W jego ocenie, od kiedy Kaczyński został wicepremierem ds. bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w Polsce pogorszyło się. "Odpowiedzialność musi do Jarosława Kaczyńskiego w końcu trafić" - Odpowiedzialność musi do Jarosława Kaczyńskiego w końcu trafić - mówił Tomczyk. Według niego obecne protesty są skutkiem działań podjętych wcześniej przez Kaczyńskiego. - Ten człowiek jest winny, ten człowiek zdradził Polaków, zdradził polski naród i doprowadza do sytuacji, z którą nigdy w Polsce nie powinniśmy mieć miejsca. W związku z tym ten wniosek musi być rozpatrzony - oświadczył polityk. - Składamy wniosek do prokuratury, bo uważamy, że nie ma równych i równiejszych" - podkreśliła posłanka KO Barbara Nowacka. "Nie może być tak, że osoba, która podżega do przestępstwa, która pełniąc funkcje publiczne nie dopełnia obowiązków służbowych, która zajmuje się szerzeniem nienawiści będzie stała ponad prawem - dodała. ZOBACZ: Trzaskowski zapowiada ulicę im. Lecha Kaczyńskiego. "Ile można kłamać w jednej sprawie?" W ocenie Nowackiej, Jarosław Kaczyński, po "upolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego", jako wicepremier odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa, naraża życie i zdrowie Polek i Polaków. - Dlatego uważamy, że to jest człowiek, którym powinna prokuratura się zająć i to jak najszybciej, żeby zakończyć tę spiralę agresji - mówiła posłanka. "Kaczyński podżega policję do brutalności" Według niej Kaczyński podżega policję do brutalności. - Widzimy to każdego dnia. Pokojowe protesty, spontaniczne wydarzenia, które miały miejsc od haniebnego wyroku TK przeradzają się w festiwal przemocy państwa wobec obywatelek i obywateli - podkreśliła Nowacka. - Widzieliśmy tę agresję w ubiegłym tygodniu, gdy nieumundurowani bandyci, policjanci, pałkami teleskopowymi okładali protestujących. Na czyje polecenie? Oczekujemy, że prokuratura to wyjaśni. Wiemy kto jest odpowiadającym za bezpieczeństwo i nie jest to szef MSWiA Mariusz Kamiński, bo on też ma szefa - dodała posłanka. O komentarz do zapowiedzi polityków KO został zapytany w Sejmie wicemarszałek, szef klubu PiS Ryszard Terlecki. - Opozycja jest śmieszna, jak zwykle, i nie należy poważnie traktować tego, co mówi - ocenił Terlecki.

msl/ PAP