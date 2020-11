W poniedziałek w Warszawie odbyły się kolejne manifestacje po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. przepisów dotyczących aborcji. Po południu w czasie protestu przed MEN doszło do zatrzymań. Jedną z zatrzymanych była fotoreporterka "Gazety Wyborczej" Agata Grzybowska. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że postawiono jej zarzut. Sama dziennikarka twierdzi, że została "zaatakowana przez policjanta", bo "błysnęła mu w twarz fleszem".

Głośna była także sprawa fotoreportera "Tygodnika Solidarność" Tomasza Gutrego, który został postrzelony przez policję podczas Marszu Niepodległości 11 listopada. Wystrzelony z broni gładkolufowej gumowy pocisk utkwił mu w twarzy. Dziennikarz przeszedł w szpitalu operację. Gutry będzie żądać od policji "nawet sześciocyfrowego" odszkodowania.

W przypadku zatrzymania reporterki "GW" rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Ciarka zapewnił, że "sprawa jest wyjaśniana". Według niego w momencie zatrzymania "policjanci nie wiedzieli, że jest to fotoreporterka". Z kolei w przypadku Gutrego, insp. zapewnił, że "każdy ma prawo do złożenia skargi", ale w jego ocenie "dziennikarz popełnił błąd", gdyż w momencie postrzelenia stał w nieodpowiednim miejscu.

"Sprawy trzeba wyjaśnić"

Rzecznik rządu w programie "Graffiti" przekonywał, że na zdjęciach z demonstracji, które obiegają media "często nie widać wszystkiego, co stało się wcześniej". Podkreślał, że podobne sprawy należy analizować z kliku ujęć.

- Te sprawy należy wyjaśnić. Jeżeli okazałoby się, że ktoś popełnił błędy, wyciągnąć z tego powodu konsekwencje. To jest naturalne również w formacjach służb mundurowych - powiedział polityk na antenie Polsat News.

Müller pytany przez prowadzącego program Marcina Fijołka, czy premier jest zadowolony z postawy policji, odpowiedział, że aby to ocenić "potrzebne jest postępowanie wyjaśniające". - Pan premier poprosił o to, by ono się odbyło, co zresztą jest naturalne w formacjach policji. Każdy przypadek musi być oceniony indywidualnie. Zawsze, kiedy dojdzie do naruszenia przepisów prawa, również przez funkcjonariuszy policji, powinny być wyciągnięte konsekwencje - wyjaśnił rzecznik rządu.

- Natomiast również należy funkcjonariuszom policji podziękować za to, że realizują te zadania, które przed nimi stoją - podsumował polityk.

