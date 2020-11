Gulbinowicz straci Order Orła Białego? "Czekamy na dokumenty"

Kapituła Orderu Orła Białego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy obradowała w środę po południu; zajęto się m.in. wnioskiem Lewicy o odebranie Orderu Orła Białego zmarłemu niedawno kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi - powiedział prof. Kleiber.

- Ta sprawa będzie jeszcze rozpatrywana. Kapituła nie była w posiadaniu żadnego formalnego dokumentu, który by cokolwiek mówił o winie kardynała, poza medialnymi doniesieniami. W związku z tym, jak rozumiem, odpowiednia komórka w Kancelarii Prezydenta RP zajmie się teraz zdobyciem formalnych materiałów, które pozwolą ocenić Kapitule ewentualne przewinienia kardynała - powiedział Kleiber.

ZOBACZ: "Kłamliwy nonsens". Opozycjoniści z PRL-u o współpracy Gulbinowicza z SB

Zaznaczył, że nie ustalono, kiedy odbędzie się kolejne posiedzenie Kapituły w tej sprawie. - Być może przed świętami jeszcze, ale decyzja nie zapadła - dodał.

- Traktujemy bardzo poważnie zarówno sprawę nadawania Orderu Orła Białego, jak i - co jest zresztą sytuacją zupełnie wyjątkową - ewentualnego jego odebrania; szczególnie jeśli to jest osoba zmarła. Docierają do wszystkich nas różne głosy medialne, ale my na podstawie tego typu informacji nie podejmujemy decyzji z zasady - podkreślił profesor.

"Ostateczną decyzję podejmuje prezydent"

Zaznaczył, że Kapituła musi otrzymać formalne dokumenty, które pozwoliłyby ocenić zasadność jakiejkolwiek decyzji. - Ostateczną decyzję podejmuje prezydent, opinia Kapituły ma charakter doradczy, jak przy nadawaniu Orderu - dodał.

W 2008 roku kard. Gulbinowicz został odznaczony Orderem Orła Białego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Najwyższe odznaczenie prezydent Kaczyński nadał hierarsze w dniu jego 85. urodzin "w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a szczególnie za osiągnięcia w działalności na rzecz przemian demokratycznych w kraju, za dokonania na rzecz humanizacji życia społecznego, pracy duszpasterskiej oraz za działalność charytatywną".

ZOBACZ: Pogrzeb kard. Gulbinowicza w tajemnicy

6 listopada Stolica Apostolska pozbawiła kard. Gulbinowicza prawa używania insygniów biskupich. Hierarcha miał również zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych, został też pozbawiony prawa do nabożeństwa pogrzebowego w katedrze i pochówku w katedrze. Decyzje te związane były z zarzutami stawianymi kardynałowi w przestrzeni publicznej dotyczącymi pedofilii.

Watykan nakazał też kard. Gulbinowiczowi wpłacenie "pewnej sumy pieniędzy jako darowizny na działalność Fundacji św. Józefa powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych, pomocy psychologicznej oraz prewencji i kształcenia osób odpowiedzialnych za ochronę nieletnich".

Kard. Gulbinowicz zmarł w 16 listopada w wieku 97 lat. 20 listopada w kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu odbyła się msza żałobna w intencji duchownego. Zgodnie z wolą rodziny kardynała uroczystości pogrzebowe odbyły się poza archidiecezją wrocławską.

Kapitułę Orderu Orła Białego tworzą Wielki Mistrz Orderu i pięciu członków Kapituły. Prezydent z tytułu swego wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy jego Kapitule. Poza prezydentem Dudą w Kapitule zasiadają obecnie: Bogusław Nizieński - Kanclerz Orderu Orła Białego, Irena Zofia Romaszewska – Sekretarz Kapituły Orderu Orła Białego, a także członkowie Kapituły: Michał Kleiber, Adam Bujak i Bronisław Wildstein.