Marta Lempart z zakazem wstępu do Sejmu i Senatu

Senator Bogdan Klich (KO) udostępnił we wtorek skan pisma Straży Marszałkowskiej z zakazem wstępu do Sejmu wydanym Marcie Lempart. Dołączono do niego uzasadnienie, a także informację o niemożliwości udziału w pracach Senatu. Zakaz ma obowiązywać szefową Strajku Kobiet do 23 listopada przyszłego roku.