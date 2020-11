- Tony będzie gotowy od pierwszego dnia - zapewnił Biden. Wyraził przekonanie, że przywróci on zaufanie do Departamentu Stanu.

Prezydent-elekt planuje "politykę zagraniczną dla następnego pokolenia"

Biden dodał, że jego zespół w Białym Domu wytyczy "politykę zagraniczną USA dla następnego pokolenia". Poza Blinkenem, przedstawił pozostałe osoby, które będą z nim współpracować.

Na specjalnej konferencji prasowej wystąpili m.in. kandydat na ministra bezpieczeństwa krajowego Alejandro Mayorkas oraz Linda Thomas-Greenfield, która ma zostać ambasadorem USA przy ONZ.

- Ten zespół spowoduje, że będziemy dumni z bycia Amerykanami. Będą mi mówili to, co potrzebuję wiedzieć, a nie to, co chcę wiedzieć - oświadczył 78-letni Demokrata.