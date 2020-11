O zwolnieniu szef CISA Trump poinformował na Twitterze.

"Niedawne oświadczenie Chrisa Krebsa w sprawie bezpieczeństwa wyborów w 2020 roku było wysoce nieścisłe, gdyż doszło do masowych nieprawidłowości i oszustw - w tym głosowania zmarłych, niewpuszczania obserwatorów do lokali wyborczych czy »usterek« w automatach do głosowania, które zmieniały głosy z Trumpa na Bidena (...) Dlatego ze skutkiem natychmiastowym Chris Krebs został zwolniony ze stanowiska dyrektora Agencji Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury" - napisał prezydent USA.

