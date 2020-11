Samochodowy protest w Kielcach. Mandaty i wnioski do sądów

"Policja rozbiła naszą blokadę. Nas wstrzymała, a ludziom kazała jechać, żeby nie blokowali bezpodstawnie ulicy" – relacjonowała na Facebooku Małgorzata Marenin, organizatorka protestu.

Policja potwierdza, że uczestnicy manifestacji byli zatrzymywani i legitymowani m.in. z powodu przejeżdżania przez skrzyżowanie na czerwonym świetle.

- Podejmowaliśmy interwencje wobec kierowców, którzy naruszali przepisy ruchu drogowego, m.in tamowali i utrudniali ruch, niestosowali się do sygnalizacji świetlnej. Był też przypadek korzystania w trakcie jazdy z telefonu - powiedział Karol Macek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Wnioski do sądów

Policja na razie nie informuje, ile osób zostało ukaranych. Macek potwierdził natomiast, że interwencje będą kończyły się kierowaniem wniosków do sądu.

ZOBACZ: Kolejny dzień protestów Strajku Kobiet. "Blokada Warszawy"

- Sporządzamy dokumentację w celu skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Bierze się to stąd, że po raz kolejny mieliśmy do czynienia z tymi samymi osobami. W poprzednich przypadkach stosowaliśmy m.in. pouczenia, jednak w związku z tym, że te osoby w dalszym ciągu nie stosują się do przepisów, musieliśmy zastosować inne dozwolone sankcje - dodał.

Z informacji zamieszczonych w mediach społecznościowych wynika, że chęć udziału w poniedziałkowym proteście zadeklarowało około 60 osób. Media lokalne podają, że ostatecznie ulicami Kielc przejechała kilkunastosamochodowa kolumna.