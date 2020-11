Atak nożownika w kościele. Dwie osoby zginęły, wiele rannych

We can confirm we have multiple stabbing victims; some with life threatening injuries. More updates when available.

ZOBACZ: Zdemolowany kościół w Szwecji. "Jestem zszokowany"

Burmistrz San Jose Sam Liccardo poinformował również na Twitterze, że policja aresztowała podejrzanego, ale tych doniesień nie potwierdziła na razie sama policja, według której sytuacja nadal się rozwija. Liccardo po chwili skasował swoją wiadomość zapowiadając, że niedługo zostanie wydane oświadczenie policji.

I’ve just deleted a tweet that made reference to the ongoing investigation into the stabbings at Grace Baptist Church this evening. A statement will be coming out shortly from SJPD regarding the status of the investigation and arrest.