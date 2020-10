"Słowo na niedzielę". Protesty w kościołach po wyroku TK

Dziś kolejny dzień protestów przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Uznał on, że aborcja ze względu na nieodwracalne wady płodu jest niekonstytucyjna. Przeciwnicy tego wyroku udali się do kościołów w całej Polsce, by wyrazić sprzeciw. Na murach świątyń pojawiły się napisy i plakaty. Przed budynkami zbierali się ludzie, niektórzy wchodzili także na nabożeństwa.