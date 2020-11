Żołnierze w szpitalach. "Luzujemy personel, żeby mógł opiekować się pacjentami"

Żołnierze ruszyli do szpitali. Tam, gdzie się da, wojsko ma odciążać personel - na razie głównie w biurokracji. Mundurowi przeszli specjalne szkolenia z obsługi systemu, by raportować o wolnych łóżkach dla pacjentów do NFZ. Część samorządowców ma jednak obawy, czy tylko o takie raportowanie chodzi.