Dziennikarz Daniel Verlaan z holenderskiej stacji RTL zauważył, że minister obrony jego kraju Ank Bijleveld przez przypadek opublikowała na Twitterze adres logowania i pięć z sześciu cyfr hasła, potrzebnych do wejścia na tajną unijną konferencję.

Kobieta, wraz z innymi europejskimi szefami resortów obrony, szykowała się do rozmowy na bieżące tematy. Nie zauważyła, że na ilustrującym to zdjęciu znalazły się również poufne dane.

"Wiesz, że dostałeś się na tajną konferencję?"

Dziennikarzowi zostało jedynie odgadnąć ostatnią cyfrę hasła i "wejść" na spotkanie ministrów. Gdy politycy zauważyli obecność "intruza", zaczęli się śmiać, a sam Verlaan nie ukrywał zaskoczenia.

- Wiesz, że dostałeś się na tajną konferencję? - powiedział do niego prowadzący obrady Josep Borrell, koordynujący unijną politykę zagraniczną.

Dziennikarz potwierdził i przeprosił za przerwanie spotkania. Poinformował również, jaki zawód wykonuje oraz w którym kraju mieszka.

Wtedy Borrell stwierdził, że to, co zrobił jest "przestępstwem".

- Lepiej szybko się wyloguj, zanim przyjedzie policja - przestrzegł.

"Głupi błąd" minister, groźba kary dla dziennikarza

Nagranie ze zdarzenia opublikował Michiel van Hulten, holenderski polityk.

