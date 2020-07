Prowadzący chciał zapytać, ale posłanka nie kończyła mówić. Rozbawieni goście

Tomasz Machała poruszył temat sondażu, w którym ponad połowa ankietowanych uznała Rafała Trzaskowskiego za lidera opozycji. - Czy tak samo uważa Lewica? - zapytał Annę Marię Żukowską, rzeczniczkę SLD.

Posłanka przypomniała, że w Polsce nie obowiązuje system dwupartyjny. - Nie ma kogoś, kogo można tytułować "liderem opozycji", jak na przykład w Wielkiej Brytanii. Trudno, aby był nim Trzaskowski, który jest poza parlamentem - uznała.

Żukowska dodała, że każde z ugrupowań ma swojego lidera albo liderkę i "tak powinno pozostać". - Spędzanie wszystkich do jednego worka, tak jak w przypadku Koalicji Europejskiej, nie przyniesie skutku. Zniechęci się większą liczbę wyborczyń i wyborców niż zachęci takim ruchem. Raz to testowaliśmy i nie zdało to egzaminu - powiedziała.

Niełatwo było przerwać rzeczniczce SLD

Wtedy Tomasz Machała próbował przerwać rzeczniczce i zadać inne pytanie. Żukowska jednak dalej mówiła, przypominając m.in. wyniki wyborów parlamentarnych w 2015 roku.

ZOBACZ: Wpadka węgierskiego rządu. Umieścili na billboardach parę znaną z memów

Nie przerwała również wtedy, gdy prowadzący chciał, aby głos zabrał Władysław Teofil Bartoszewski (PSL).

WIDEO: Fragment programu "Śniadanie w Polsat News"

Sytuacja rozbawiła pozostałych polityków, którzy przyglądali się próbom zastopowania monologu rzeczniczki Lewicy. Byli nimi Robert Winnicki (Konfederacja), Przemysław Czarnek (PiS), Jan Grabiec (PO) oraz Michał Wójcik (wiceminister sprawiedliwości, Solidarna Polska).

- Może pani poseł nie działa głośnik - zasugerował Machała.

Dobry trop

Okazało się, że prowadzący miał rację: przyczyną zamieszania była usterka techniczna. Chwilę później, gdy zadawał pytanie Bartoszewskiemu, Żukowska mówiła w tle: - Nie słyszę, nie słyszę. Coś się chyba wyłączyło.

ZOBACZ: "Prezydent wyciąga rękę, którą wcześniej spoliczkował". Żukowska w "Śniadaniu w Polsat News"

Usterkę udało się szybko naprawić, dzięki czemu posłanka do końca programu mogła słyszeć zarówno Tomasza Machałę, jak i pozostałych gości "Śniadania w Polsat News".

Odcinki programu "Śniadanie w Polsat News" można obejrzeć tutaj.

WIDEO - Marszałek Sejmu zanosiła się śmiechem w czasie głosowania nad członkami ds. pedofilii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/prz/ polsatnews.pl, Polsat News