Myślał, że pobił rekord Usaina Bolta. Niecodzienna pomyłka organizatorów [WIDEO]

Formuła Inspiration Games, to odpowiedź na pandemię koronawirusa. Zawodnicy z całego świata mogą rywalizować ze sobą w różnych konkurencjach, będąc na innych stadionach. W przypadku biegu na 200 metrów, zawodnicy ruszają dokładnie w tym samym momencie. Okazuje się jednak, że przy nawet tak "dopracowanej" formule zdarzają się błędy.

Lyles, którego życiowy rekord na tym dystansie wynosi 19,50, ścigał się na bieżni na Florydzie z Christophem Lemaitrem biegającym w Szwajcarii oraz Churandym Martina ze stadionu w Holandii. Biegacze, zgodnie z zapowiedziami, ruszyli w tym samym momencie, ale Lyles nie dał szans konkurentom. Przekroczył linię mety z przewagą... ponad 1,5 sekundy, mimo biegu pod wiatr. Sam zawodnik był wyraźnie zdziwiony po zakończeniu biegu, a komentujący widowisko dziennikarze zapewniali, że jest to "po prostu niemożliwe".

"Zabawa emocjami"

Po weryfikacji wyników okazało się, że nie czas jest tu problemem, lecz błąd organizatorów. Okazało się, że ustawili zawodnika na złym torze. W efekcie zamiast 200 metrów, Amerykanin tak naprawdę przebiegł dystans 185 metrów.

Lyles nie został uwzględniony w tabeli. Zwycięstwo i nagrodę w wysokości 10 tys. dolarów przyznano Lemaitre'owi z wynikiem 20,67.

You can’t be playing with my emotions like this....

got me in the wrong lane smh 🤦🏾‍♂️