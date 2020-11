Szukał wiadomości o kanibalizmie. Śledczy podejrzewają nauczyciela o morderstwo

44-letni Stefan T. pracował jako monter w Berlinie. Miał opuścić mieszkanie w dzielnicy Lichtenberg, które dzielił ze współlokatorem, przed północą 5 września. Od tamtej pory ślad po nim zaginął - informuje niemiecki serwis rtl.de.

ZOBACZ: Podejrzani o kanibalizm. Uprowadzili, więzili, zamordowali, a części ciała swojej ofiary zjedli

Kości w berlińskiej dzielnicy Buch odnalazł człowiek, który spacerował z psem. Wszystko wskazywało na to, że są to ludzkie szczątki. Badania wykazały, że należą do zaginionego Stefana T. Śledczy podejrzewają, że za jego zabójstwem może stać kanibal. Sąsiedzi ofiary są w szoku, "czują się jak w horrorze". Podejrzany o to morderstwo 41-letni Stefan R. został już zatrzymany przez służby.

Auf Antrag der #StaatsanwaltschaftBerlin hat ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Tiergarten soeben antragsgemäß Haftbefehl wegen Sexualmordes aus niedrigen Beweggründen erlassen. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. https://t.co/rHudCbodiV — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) November 19, 2020

Kontaktowali się przez internet

Mieszkaniec Berlina miał kontaktować się z podejrzanym za pomocą portalu dla homoseksualistów. Psy tropiące doprowadziły śledczych do mieszkania 41-latka - przekazał Bild. Z medialnych doniesień wynika, że mężczyzna jest nauczycielem matematyki i chemii w szkole średniej.

KNOCHEN IM WALD ENTDECKT - So recherchierte Mathe-Lehrer zu Kannibalismus https://t.co/Rn1fk57weu — BILD (@BILD) November 20, 2020

ZOBACZ: Poznał kobietę na Tinderze. Został brutalnie zamordowany

Prokuratura wydała nakaz aresztowania 41-latka. Zarzut dotyczy morderstwa na tle seksualnym. Ograny zajmujące się tą sprawą zabezpieczyły wiadomości z platformy, za pomocą której ofiara i zatrzymany prowadzili rozmowy.

Stefan R. miał szukać w internecie wiadomości na temat kanibalizmu. Dowody na to odnaleziono w historii wyszukiwania.

WIDEO - Nowe zasady w Niemczech. Pięciodniowa kwarantanna po przyjeździe z Polski Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ rtl.de