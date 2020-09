Poznał kobietę na Tinderze. Został brutalnie zamordowany

Ofiarą brutalnego zabójstwa był 32-letni Rinaldi Harley Wismanu z Dżakarty. Mężczyzna szukał partnerki za pomocą Tindera. Dzięki aplikacji randkowej poznał 27-letnią Laei Atik Supriyatin.

Kiedy doszło do spotkania w mieszkaniu wynajętym przez wybrankę 32-latka, między parą doszło do zbliżenia. W tym czasie z łazienki wyszedł inny mężczyzna. Jak się później okazało, był to 26-letni Djumadil Al Fajr - partner 27-latki. Uderzył Rinaldiego w głowę cegłą, a następnie zaatakował go nożem.

Po zabójstwie para przeniosła ciało 32-latka do łazienki. Później sprawcy wyszli do sklepu, by kupić narzędzia, które miały pomóc im w ukryciu zbrodni. Do mieszkania wrócili z piłą, maczetą, prześcieradłami i farbą.

26-latek i 27-latka poćwiartowali ciało ofiary na 11 części. Rozkawałkowane zwłoki zapakowali do plastikowych worków, a następnie ukryli w walizkach oraz plecaku. Szczątki porzucili na 16. piętrze jednego z apartamentowców.

Grozi im kara śmierci

Motywem ich działania miały być problemy finansowe. Jak podaje serwis "Tribun Jakarta", para zalegała z płaceniem czynszu. Co więcej, 26-latek oraz 27-latka mieli nie jeść od kilku dni.

Po morderstwie 32-latka zdobyli hasło do jego konta. Za pieniądze ofiary kupili m.in. laptopy i złoto, wynajęli również dom. Łącznie z konta mężczyzny zniknęło 6,5 tys. dolarów.

Służby namierzyły sprawców dzięki transakcjom, które były wykonywane za pomocą karty płatniczej. Laei Atik Supriyatin oraz Djumadil Al Fajr odpowiedzą za kradzież i zabójstwo. Parze grozi kara śmierci. Pogrzeb brutalnie zamordowanego mężczyzny odbył się w poniedziałek na cmentarzu Sasonoloyo Nolgaten w wiosce Caturtunggal.

