Patryk Jaki: inne państwa potrzebują tych pieniędzy bardziej niż Polska

Polski rząd zapowiada weto do unijnego budżetu, jeśli zostanie on powiązany z praworządnością. Według opozycji takie działanie może skończyć się zablokowaniem Polsce dostępu do funduszy z Brukseli.

- Rozporządzenie o powiązaniu budżetu unijnego z praworządnością idzie dalej niż zmiana z traktatu nicejskiego na traktat lizboński. Nawet jednak traktat lizboński zawierał precyzyjne sformułowania mówiące o kompetencjach UE i państw członkowskich. Jeśli zgodzimy się na to rozporządzenie, unijni urzędnicy będą mieli możliwość zabierania Polsce pieniędzy, wtedy gdy nie nie będzie im się podobała nasza polityka w sprawie edukacji, oświaty, organizacji sądownictwa. To walka o to, czy Polska będzie wolnym krajem - powiedział Patryk Jaki.

Zdaniem europosła powiązanie budżetu UE z praworządnością łamie unijne traktaty.

"Nam się nigdzie nie spieszy"

Patryk Jaki uważa - podobnie jak europoseł Jacek Saryusz-Wolski - że prowizorium budżetowe jest dla Polski korzystniejsze niż uchwalony budżet. Wynika to z faktu, że w nowym budżecie UE Komisja Europejska zaproponowała cięcia na politykę spójności i politykę rolną, oraz przesunięcia na korzyść unijnego południa. W efekcie Polsce przypadłoby mniej środków, niż w budżecie na lata 2021-2027.

Natomiast w przypadku braku porozumienia ws. budżetu wejdzie w życie tzw. prowizorium, które zakłada, że budżet z 2020 roku zostanie przedłużony i przeniesiony na 2021 r. - Wtedy mielibyśmy 23 proc. więcej niż w nowym budżecie. Dlatego nam się nigdzie nie spieszy - powiedział Patryk Jaki.

"Polsce nie grozi to, że straci pieniądze"

Bez budżetu unijnego nie będzie jednak funkcjonował fundusz odbudowy gospodarki po pandemii, w którym dla Polski jest około 28 mld euro bezzwrotnych grantów.

- Fundusz obudowy to w dużej mierze pożyczki, tą samą kwotę możemy pożyczyć na rynku finansowym. Polsce nie grozi to, że straci pieniądze, musimy bić się o to, aby UE nie odbierała nam kolejnych kompetencji, chyba że chcemy być tylko województwem czy powiatem UE, a nie suwerennym państwem - mówi Patryk Jaki.

Jego zdaniem nie grozi nam to, że przestaniemy dostawać pieniądze unijne na nowe inwestycje. - Nie da się zawrzeć porozumienia w sprawie unijnego budżetu poza Polską i Węgrami. Jest to możliwe tylko w przypadku funduszu odbudowy - podkreśla europoseł.

"Inne państwa potrzebują tych pieniędzy bardziej niż Polska"

Patryk Jaki odrzuca także zarzuty, że obecny kryzys wynika w dużej mierze z szantażowania przez Ziobrę własnego rządu.

- Nie my spowodowaliśmy ten kryzys. Inne państwa potrzebują tych pieniędzy bardziej niż Polska. Muszą się więc zastanowić, czy chcą popierać powiązanie budżetu z praworządnością - powiedział Patryk Jaki.

Według niego grożenie przez Polskę wetem to "normalne narzędzia negocjacji", które używane są także przez inne kraje.

