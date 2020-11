Ponad pół roku udawał ratownika medycznego. Nie miał dokumentów ani prawa jazdy

Policjanci zatrzymali 40-latka w środę. W chwili zatrzymania kierował Oplem Vectrą, mimo trzech aktualnych zakazów prowadzenia pojazdów.

Okazało się, że mężczyzna w marcu tego roku zatrudnił się w jednej z placówek służby zdrowia jako ratownik medyczny. Posługiwał się podrobionym dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Skłamał także odnośnie swojego doświadczenia zawodowego.

Mężczyzna wielokrotnie kierował także karetką mając zakaz prowadzenia pojazdów.

W piątek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał trzy zarzuty - oszustwa, posługiwania się podrobionym dokumentem oraz niestosowania się do zakazu prowadzenia pojazdów. Przyznał się do winy. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

prz/ polsatnews.pl, Polsat News