Oszustwo ministra. Udawał, że mówi po angielsku

Minister innowacji w rządzie wspólnoty autonomicznej Walencji, Carlos Galiana z lewicowej partii Compromis, wykorzystał obowiązek noszenia maseczki w przestrzeni publicznej do symulowania znajomości języka angielskiego.

Podczas oficjalnej prezentacji Walencji do Europejskiej Stolicy Innowacji 2020 w konkursie finalistów minister miał wygłosić w czwartek bezpośrednie przemówienie w języku angielskim, tak jak przedstawiciele innych państw - informuje dziennik internetowy "El Espanol".

Galiana nie zna języka angielskiego, ale z zawodu jest aktorem, co postanowił wykorzystać. Wystąpił przed kamerą w maseczce zakrywającej usta i udawał, że przemawia, podczas gdy w rzeczywistości podłożono głos innej osoby, która mówiła perfekcyjnym angielskim.

Minister gestykulował podczas prezentacji, uprawdopodabniając swoje wystąpienie mimiką, poruszaniem ust widocznym przez maseczkę i zerkając w dokumenty, które miał przed sobą. W momencie, kiedy mówił o "zaszczycie dla miasta, jakim jest kandydowanie do Europejskiej Stolicy Innowacji", położył rękę na sercu. "Dzięki maseczce, wszystko poszło bardzo dobrze, tylko głos nie był jego" - podsumował dziennik internetowy "El Publico".

"Teatrzyk kukiełkowy"

Władze Walencji wyjaśniły, że zostały zmuszone do zastosowania takiej formuły prezentacji, tj. bezpośredniego dublowania, gdyż Komisja Europejska wymagała, aby na etapie finałowym konkursu burmistrz czy regionalny minister innowacji wygłosili przemówienie w języku angielskim. Tymczasem właśnie tego dnia burmistrz Walencji Joan Ribo miał ważne zebranie, a Galiana nie zna angielskiego na wystarczającym poziomie.

Na portalach społecznościowych krąży nagranie wideo z wystąpienia ministra i zabawne komentarze. "To teatrzyk kukiełkowy" - napisał jeden z użytkowników sieci. "Dajcie spokój, przecież to minister do spraw innowacji i trzeba przyznać, że dokonuje innowacji" – skomentował inny.

Pomimo starań władz Walencji Europejską Stolicą Innowacji 2020 zostało belgijskie Leuven.

