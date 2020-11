Pat w sprawie nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Sejm po raz drugi odrzucił kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. "Przeciw" głosowało 244 posłów, "za" 204. Rudzińską-Bluszcz zgłosiły i popierają klubu KO i Lewicy, a także część posłów PSL-Kukiz'15.

Jako jedyna z PiS za jej kandydaturą zagłosowała Małgorzata Wassermann. W rozmowie z Onetem Wassermann przyznała, że się pomyliła.

Jej wybór był szeroko komentowany przez posłów.

Środek nocy .PiS po raz kolejny blokuje wybór Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na RPO . ⁦@ZuzannaRB⁩ pic.twitter.com/LuuNl4IQv1 — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) November 19, 2020

Kandydaturę @ZuzannaRB na funkcję RPO prezentuje @K_Smiszek. Maska neutralnej kandydatki opadła już w międzyczasie, ale warto to odnotować — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) November 19, 2020

Na galerii sejmowej @ZuzannaRB! Dziś mija 100 dni, od kiedy powinniśmy wybrać #RPO. Marzę, że kiedyś będzie taki dzień, że osoba z tak wielkim poparciem społecznych będzie mogła strzec naszych praw. @PL_2050 pic.twitter.com/oM527Pbagd — Hanna Gill-Piątek (@HannaGillPiatek) November 19, 2020

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz jest główną koordynatorką ds. strategicznych postępowań sądowych w Biurze RPO. Podkreśla, że jest kandydatką społeczną - popiera ją blisko 1200 organizacji pozarządowych. Już wiadomo, że będzie ponownie ubiegać się o funkcję RPO.

Wróblewski kandydatem PiS?

Dotychczas Prawo i Sprawiedliwość nie zgłosiło własnego kandydata. Miał nim być poseł Bartłomiej Wróblewski, jednak PiS wycofało się z tego pomysłu. Wróblewski był współautorem wniosku do TK o zbadanie zgodności z konstytucją aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego upośledzenia płodu.

Wcześniej na giełdzie nazwisk pojawiali się m.in. senator Lidia Staroń, były marszałek Sejmu Marek Jurek, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł czy posłanka Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj.

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

Rozprawa w TK odwołana

5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła 9 września, ale - zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich - nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy.

We wrześniu grupa posłów PiS skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o RPO dotyczącego pełnienia obowiązków przez dotychczasowego Rzecznika po upływie jego kadencji, do czasu powołania jego następcy. Zdaniem wnioskodawców, taki przepis jest niezgodny z konstytucją. Trybunał miał zająć się tym wnioskiem we wtorek, termin ten został jednak odwołany.

WIDEO - Policja: to Czarzasty zaatakował policjanta. Funkcjonariusz jest w szpitalu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/sgo/ polsatnews.pl