We wtorek mija termin zgłaszania kandydatur na stanowisko nowego rzecznika praw obywatelskich. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości będzie poseł tej partii Bartłomiej Wróblewski - dowiedział się nieoficjalnie polsatnews.pl. To on był współautorem wniosku do TK o zbadanie zgodności z konstytucją aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego upośledzenia płodu.