Youtuberzy oddali adoptowanego syna z autyzmem. "Inna rodzina lepiej poradzi sobie z jego chorobą"

Amerykańskie małżeństwo z Ohio od 2014 roku chętnie dzieli się codziennym życiem w mediach społecznościowych. Ich filmy na YouTube mają kilkaset tysięcy odsłon. Ponad dwa lata temu Staufferowie zdecydowali się na adopcję autystycznego chłopca z Chin.

Chłopiec z Chin bohaterem filmików



Na kanale opowiadali m.in. o wyzwaniach w codziennej opiece nad Huxleyem. Krytycy oskarżali parę o wykorzystywanie dziecka do budowania kariery i zarabiania.

Małżeństwo bowiem już kilka lat temu prosiło fanów o wsparcie adopcji - również to finansowe. Społeczność skupiona wokół nich zaangażowała się i kibicowała parze.



Film z poznania Huxleya w Chinach i jego adopcji uzyskał ponad 5,5 mln wyświetleń.



Oddany innej rodzinie



Wiadomość o tym, że chłopiec trafił do innej rodziny ujawniono we wtorek. Fani Staufferów zauważyli, że od przełomu 2019 i 2020 roku nie był on widywany na filmach umieszczanych przez parę w sieci.



Myka i James zdecydowali się nagrać oświadczenie, w którym opowiadają, że - ze względu na problemy behawioralne Huxleya - ich życie (w tym czwórki innych dzieci), stało się zbyt trudne.

- Nie chcemy wchodzić w szczegóły, gdyż szanujemy jego prywatność. Teraz jest w dobrej rodzinie, to był "perfect match" (idealne dopasowanie - red.). Jego mama ma bardzo dobre przygotowanie medyczne - powiedzieli w opublikowanym filmie.





"Potajemnie znalazła mu inny dom"

"Jestem bardzo smutna, czytając o influencerce, która zbierała fundusze na adopcję syna, uczyniła z niego »markę«, a gdy odkryła jego specjalne potrzeby - potajemnie znalazła mu inny dom" - napisała dziennikarka Sophie Ross na Twitterze.



Podała również informacje na temat partnerów biznesowych Staufferów. Wielu z nich poinformowało, że nie współpracuje już z małżeństwem.

A ton of Myka Stauffer’s sponsors have dropped her. 👏🏼 pic.twitter.com/FOClriXPLX — Sophie Ross (@SophRossss) May 29, 2020



Rodzice winią agencję adopcyjną



Według Myki i Jamesa, agencja adopcyjna nie dała im pełnego obrazu o stanie zdrowia Huxleya. Po konsultacjach z lekarzami w USA ustalono, że chłopiec potrzebuje rodziny, która sprosta jego medycznym potrzebom.



"To wyniszczająca wiadomość dla każdego rodzica. (...) Byli zmuszeni podjąć naprawdę trudną decyzję" - czytamy w oświadczeniu prawników Staufferów.

I just got this statement from the attorneys for Myka and James Stauffer re: Huxley pic.twitter.com/gE99DjbmkA — Stephanie McNeal (@stephemcneal) May 29, 2020

