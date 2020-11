Pościg na ulicach Myślenic. 21-latek na widok policji zaczął uciekać [WIDEO]

Do pościgu za 21-letnim kierowcą doszło w minioną niedzielę. Mężczyzna ulicami Myślenic (woj. małopolskie) uciekał przed policyjną grupą SPEED.

"Na liczniku miał ponad 100km/h"

Funkcjonariusze podczas kontroli na myślenickim Zarabiu zaważyli kierowcę, który nie zwracając uwagi na pieszych oraz rowerzystów, jechał z dużą prędkością "stuningowanym" mitsubishi. W pewnym momencie wyprzedził inne pojazdy na przejściu dla pieszych.

21-latek wyprzedził następnie na moście.

"Kierowca mitsubishi pomimo dawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie zamierzał się zatrzymać do kontroli i widząc jadący za nim radiowóz cały czas przyśpieszał. Jadąc ulicami Piłsudskiego i Mickiewicza w terenie zabudowywanym na liczniku miał ponad 100 km/h" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach.

Za ucieczkę grozi mu 5 lat więzienia

Po krótkiej ucieczce mężczyzna zatrzymał się i wysiadł z auta. Mieszkaniec Myślenic był trzeźwy. Jednak podczas kontroli okazało się, że w pojeździe brakuje obowiązkowego wyposażenia. Dodatkowo tylne oświetlenie jego auta było oklejone czarną folią.

Funkcjonariusze grupy SPEED zatrzymali dowód rejestracyjny oraz prawo jazdy należące do 21-latka. Mężczyzna za swoje postępowanie odpowie przed sądem. Ze względu na to, że nie zatrzymał się od razu do kontroli, grozi mu do 5 lat więzienia.

