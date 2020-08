Przeleciał nad maską auta podczas kolizji. Okazało się, że jest poszukiwany

- Do tego ustalono, że 33-latek ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a tablice rejestracyjne na jednośladzie pochodziły od innego pojazdu. Policjanci ustalają, czy motocykl nie pochodzi z kradzieży. Mężczyzna z drogowego zdarzenia wyszedł bez poważnych obrażeń i został zatrzymany - powiedział Jaroszewicz.

"Winę za to zdarzenie ponosi 30-latka"

Do kolizji z jego udziałem doszło w czwartkowe popołudnie w podgorzowskim Łupowie. 30-letnia kierująca chciała skręcić w lewo, ale nie upewniła się, że może to bezpiecznie zrobić. Za nią jechał motocyklista, który już ją wyprzedzał. Nie miał szans na uniknięcie zderzenia, wjechał w bok samochodu marki Daewoo i przeleciał kilkanaście metrów.

WIDEO: Był ścigany ENA, wpadł przez kolizję na motocyklu

- Winę za to zdarzenie ponosi 30-latka, która została ukarana mandatem. Motocyklista nie miał poważnych obrażeń, ale po tym zdarzeniu ma sporo kłopotów – dodał Jaroszewicz. Policjanci zabezpieczyli jednoślad marki bmw i weryfikują legalność jego posiadania. Motocyklista natomiast został zatrzymany i trafił do gorzowskiej komendy. Niebawem zostanie doprowadzony do prokuratury, która zajmuje się realizacją procedur wynikających z ENA.

ms/sgo/ PAP