Każdy mieszkaniec ma być przetestowany pod kątem COVID-19, nawet jeśli nie ma objawów. Co więcej, testy miałby przechodzić przynajmniej raz w miesiącu - zakłada plan walki z epidemią przedstawiony przez ministra zdrowia Holandii Hugo de Jonge. Masowe i cykliczne testy dla wszystkich obywateli kraju mają rozpocząć się w marcu 2021 r.

Minister zdrowia Holandii Hugo de Jonge ogłosił plany zwiększenia wydajności testów na koronawirusa do 175 tys. testów dziennie i około 5,5 mln miesięcznie. Długoterminowym celem jest, aby móc przeprowadzić 10 milionów testów w miesiącu. Należy przypomnieć, że Holandia jest krajem liczącym niewiele ponad 17 mln mieszkańców.

Osiągnięcie przez Holandię możliwości wykonywania 5,5 mln testów miesięcznie ma doprowadzić w marcu 2021 r. do tego, by każdy mieszkaniec kraju - bez względu na na to, czy występują u niego objawy COVID-19 czy nie - był badany raz w miesiącu.

Od 1 grudnia testy bez względu na objawy

W pierwszym etapie - od 1 grudnia - testy na koronawirusa zostaną rozszerzone o osoby bez objawów, które jednak zostały ostrzeżone przez aplikację CoronaMelder lub miały kontakt z osobami zarażonymi. W styczniu 2021 r. rząd chce przeprowadzić dwie próby testów na dużą skalę.

Największą przeszkodą do wprowadzenia planów w życie wydaje się znalezienie wystarczającej liczby pracowników. De Jonge ma jednak nadzieję na współpracę z pracodawcami i instytucjami, co pozwoli zwiększyć możliwości testowe dwukrotnie.

Nie jest również wykluczone, że w Holandii powstanie wiele małych ośrodków testowych, na przykład w zakładach pracy.

Wjazd do kraju tylko z negatywnym testem

Minister zdrowia chciałby również, aby każdy przyjeżdżający do Holandii przedstawił wynik negatywnego testu na koronawirusa - przeprowadzonego maksymalnie na 48 godzin przed wjazdem. Plany resortu zdrowia wymagają zmiany prawa, może ono wejść w życie na początku przyszłego roku.

Holandia zarejestrowała 37 706 nowych przypadków między 10 a 17 listopada, wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). To spowolnienie w porównaniu z 43 621 nowymi przypadkami z poprzedniego tygodnia, chociaż spadek liczby przypadków postępuje wolniej niż podczas pierwszej fali epidemii.

Poprzedniej doby w Holnadii odnotowano 4609 przypadków koronawirusa, 82 osoby zmarły. Od początku pandemii liczba zakażonych sięgnęła 467 tys. 257, a ofiar śmiertelnych 8771.

grz/prz/ NLTimes, "The Brussels Times", polsatnews.pl