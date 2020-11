"Rok 2020 jest zły? 2021 będzie jeszcze gorszy". Agencja ONZ ostrzega przed klęską głodu

W wywiadzie dla The Associated Press Beasley przyznał, że Norweski Komitet Noblowski przy przyznaniu wyróżnienia patrzył nie tylko na pracę agencji, ale chciał zwrócić uwagę, na to, że "problem jest coraz poważniejszy". - Nasze najtrudniejsze zadania są dopiero przed nami - dodał.

- Przyznanie nagrody przyszło w idealnym czasie. Staraliśmy się zwrócić uwagę na problem, próbowaliśmy się przebić. Wyróżnienie było "prezentem z góry" - dodał szef agencji.

Beasley przypomniał swoje ostrzeżenie, które przekazał Radzie Bezpieczeństwa ONZ w kwietniu tego roku, mówił wówczas, że "świat nie mierzy się tylko z pandemią koronawirusa, ale stoi też na skraju pandemii głodu". Ostrzegał, że świat może czekać klęska o biblijnych rozmiarach, jeśli "nie zostaną podjęte odpowiednie działania".

"Jesteśmy bardzo zaniepokojeni"

- Udało nam się zapobiec temu w 2020 r., bo światowi przywódcy zareagowali wsparciem finansowym, pakietami stymulacyjnymi, odroczeniem zadłużenia - mówił. Jednocześnie zwrócił uwagę, że wskutek drugiej fali zakażeń gospodarki ponownie się zamykają. Może to doprowadzić do tego, że wsparcie i odroczenia spłat zagwarantowane w roku 2020, skończą się z nadejściem nowego.

Z październikowej analizy Światowego Programu Żywnościowego oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa wynika, że 20 krajów "będzie musiało zmierzyć się z rosnącym ryzykiem braku bezpieczeństwa żywnościowego". Do sytuacji krytycznych może dojść w niektórych regionach Jemenu, Sudanu Południowego, Nigerii i Burkina Faso. Na liście są również Afganistan, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Etiopia, Haiti, Liban, Mali, Mozambik, Niger, Sierra Leone, Somali, Sudan, Syria, Wenezuela oraz Zimbabwe.

Beasley szacuje, że by zapobiec klęsce głodu i wdrożyć programy m.in. zapewniające posiłek niedożywionym dzieciom WFP potrzebuje środków w wysokości co najmniej 15 mld dolarów.

- Jesteśmy bardzo, bardzo zaniepokojeni tym, co może nadejść. 2021 będzie bardzo złym rokiem - ocenił.

bas/grz/ AP, polsatnews.pl