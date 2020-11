Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: Główny wpływ na testowanie mają lekarze

- Gdyby ktoś centralnie ustalał liczbę przeprowadzanych testów, to byłby to czysty absurd. Zgodnie z naszą strategią testujemy w Polsce osoby objawowe. Główny wpływ na testowanie mają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej - przekonywał w "Gościu Wydarzeń" rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

- To lekarze decyduję o tym, kogo kierujemy na test. Nie ma nowych wytycznych dla lekarzy - podkreślał rzecznik resortu zdrowia.

Pytany przez Dorotę Gawryluk o niewielką liczbę przeprowadzonych testów stwierdził, że "tak wygląda epidemia". - Jednego dnia do lekarzy zgłasza się więcej osób, drugiego mniej - tłumaczył. Zwrócił przy tym uwagę, że w weekendy przeprowadzanych jest mniej testów, dlatego "w pełni miarodajnym dniem" jest wtorek.

- Wtorek pokazuje, co się będzie działo w reszcie tygodnia. Jeżeli ponownie będzie to w granicach 50 tys. testów lub mniej, to musimy oswoić się z myślą, że tych testów i wyników będzie mniej. Jeżeli to znowu byłoby 70 tys., jak przed dwoma tygodniami, to będzie to oznaka, że testów i pozytywnych wyników będzie więcej. Tu nikt niczego nie ukrywa - zapewniał Andrusiewicz.

Wideo: Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w "Gościu Wydarzeń"

- To od naszego zachowania będzie zależeć, co się wydarzy w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach - przekonywał.

Andrusiewicz przyznał, że analizując wyniki zachorowań z ostatnich 7-9 dni, możemy mówić o stabilizacji liczby zakażeń. Podkreślił także, że "są dni, kiedy spada liczba zajętych łóżek w szpitalach".

WIDEO - "Komisja sejmowa niczego nie wyjaśni". Czarzasty o nagraniu Giertycha Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/sgo/ polsatnews.pl, Polsat News