Była minister "zachwycona" pismem z ZUS. "Delektowałam się nim pięć razy"

"Po pierwsze, list nie jest wezwaniem do zapłaty, nie jest bezosobowy i urzędniczy. Jest spersonalizowany i niezwykle grzeczny" - relacjonowała była minister.

Jak dodała, po drugie, zawiera napisaną "doskonałą polszczyzną, czytelną i prostą, dokładną instrukcję, co mam zrobić". "Włącznie ze szczegółową informacją, gdzie znajdę dodatkowe dane, gdybym ich potrzebowała (nie potrzebuję bo w tym liście jest dokładnie wszystko)" - zapewniła.

"To głupio zabrzmi, ale..."

"Po trzecie, zawiera także pełną informację, w jaki sposób mogę się ubiegać o anulowanie odsetek, i jak się odwołać. List jest także podzielony na sekcje opatrzone czytelnymi śródtytułami: Co może Pani zrobić żeby uniknąć opłacenia odsetek. Co zrobimy, jeśli nie spłaci Pani zadłużenia lub nie wystąpi o układ ratalny. Gdzie znajdzie Pani informacje na temat salda konta" - wymieniała Streżyńska.

Podkreśliła, że na końcu pisma znajduje się też "szczegółowa podstawa prawna". "Nawet linki podane są wraz ze ścieżką do dokumentu! I użyto kilka razy słowa prosimy. Głupio zabrzmi, ale czytałam to pismo, delektując się nim, z 5 razy. Jeszcze nigdy nie dostałam takiego pisma z żadnego urzędu (a pamiętam własne narzekania na ZUS jakieś dwa lata temu)" - napisała w mediach społecznościowych była minister.

"Nie wiem czy to jest wzór obowiązujący w całym Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy tylko w Warszawskim oddziale na Senatorskiej, ale jestem pozytywnie zaskoczona i uważam, że obsługa klienta (w której uderza to, że nareszcie ZUS nie ma mnie za oszusta działającego z premedytacją, a nawet uwzględnia, że mogę mieć problem z zapłatą!) poszła w tym przypadku naprawdę do przodu" - dodała.

Streżyńska w latach 2006–2012 kierowała Urzędem Komunikacji Elektronicznej, w latach 2015–2018 pełniła funkcję ministra cyfryzacji w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego.

msl/prz/ polsatnews.pl