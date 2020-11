Budynek grozi zawaleniem, ludzie nie mają gdzie pójść

Obecnie energię do budynku dostarcza mieszkańcom agregat wypożyczony przez gminę. W budynku mieszka m.in. pan Marek. Wdowiec i emeryt po 40 latach musi sobie szukać nowego lokum.

- Sam zostałem, a to wszystko jest za drogie. Na kawalerkę mnie nie stać, kosztuje 1000 zł – przyznaje.

Kamienica jest prywatna. Przez lata zarządzał nią Wojciech I., pobierając od ludzi pieniądze. Kiedy w sierpniu tego roku zarządca zmarł, sprawami kamienicy zajęła się jego żona. Wtedy okazało się, że Wojciech I. nie był właścicielem kamienicy, bo do tej pory nie uregulowano spraw spadkowych.

- Podpisałam umowę najmu na 5 lat, wiedziałam, że jest to kamienica prywatna, wynajęłam to mieszkanie, bo w Trzemesznie nie ma mieszkań do wynajęcia, dlatego trzeba było się tutaj ulokować – opowiada jedna z mieszkanek kamienicy.

- Cały czas były telefony, kolejne aneksy z podwyżkami. Zwracaliśmy uwagę, że są podwyżki na remont, a nikt nic nie robi. Nikt nie chciał z nim walczyć, każdy się godził tak, jak jest – dodaje inny mieszkaniec.

- Nie wiadomo, czy zarządca jest do końca właścicielem, bo w akcie notarialnym widnieje inne nazwisko. Z tego, co wiem, jest nazwisko członka rodziny – opowiada Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna..

"Boję się, ale gdzie mam iść?"

Mieszkańcy kamienicy poprosili żonę zarządcy o wskazanie praw do nieruchomości. Zły stan budynku zgłosili do inspektora nadzoru budowalnego. A inspektor kazał budynek opróżnić, odciąć prąd, bo kamienica w każdej chwili może się zawalić.

- To nam tylko otworzyło oczy, w jakich warunkach mieszkamy. Boję się, ale gdzie mam iść? Nie mamy wielu opcji – mówi mieszkanka kamienicy.

Zarządcy budynku prąd odcięli, a mieszkańcy zostali pozostawieni bez jakichkolwiek lokali zastępczych. Gmina chce pomóc, ale twierdzi, że to właściciel lub zarządcy kamienicy powinni to zrobić. Ci unikają kontaktu.

- W tej chwili próby kontaktu telefonicznego są nieskuteczne, wdowa po panu, który administrował, po prostu nie odbiera telefonów. Mieszańcy zostali zostawieni sami sobie – przyznaje Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna.

- Według ustawy, jeżeli cały czas trwa umowa, właściciel musi nam zapewnić lokal do czasu trwania umowy, w tej samej miejscowości, w tych samych standardach.. Pani I. żeby nam tych lokali nie zapewniać, bo działa jak zwykły czyściciel, poszła do Enei i prąd został odłączony – uważa mieszkaniec kamienicy.

"Interwencja" próbowała porozmawiać z żoną byłego zarządcy, by dowiedzieć się, czy lokatorom zostaną zapewnione lokale zastępcze.

Żona: Proszę panią, proszę mnie zostawić w spokoju, mąż zmarł.

Reporter: Rozumiem, ale czy pani zamierza pomóc tym ludziom?

Żona: Proszę panią, ci ludzie doprowadzili do nieszczęścia…

Reporter: Ale właściciel musi zapewnić lokum.

Żona: Proszę panią, nie jestem właścicielem, proszę mnie zostawić w spokoju.

- Ja oczekiwałabym albo żeby nam przekazała lokal zastępczy, albo oddała pieniądze, które wzięła, czyli odstępne, które nie było ujęte w umowie. To były 4 tysiące zł – komentuje mieszkanka kamienicy.

- Jak można postąpić tak z ludźmi? My tu mieszkamy, mamy rodziny, my tu robiliśmy remonty, o co by się zapytać, to wszystko na własną rękę robiliśmy i okazało się, że musimy stąd uciekać, bo nam odetną prąd, za chwilę wodę, kto wie, co jeszcze wymyślą – podsumowuje inna mieszkanka.

Gmina stara się znaleźć jakieś tymczasowe mieszkania dla najbardziej potrzebujących lokatorów. Jednak dla wszystkich potrzebujących ich nie starczy.

