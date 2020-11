Dzień Czystego Powietrza. Eksperci o sposobach walki ze smogiem

W sobotę obchodziliśmy Dzień Czystego Powietrza, lecz smog nadal jest dotkliwym problemem. - Nie rozwiążemy go, jeśli nie zlikwidujemy kotłów zanieczyszczających powietrze - mówił Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Toksyny, którymi oddychamy, mają związek z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, o czym przypomniał prof. Paweł Januszewicz, konsultant medyczny Fundacji Polsat.

W sobotę obchodziliśmy w Polsce Dzień Czystego Powietrza. Była to także rocznica powołania Stowarzyszenia "Program Czysta Polska".

- Uruchomiliśmy i udostępniliśmy razem z siecią Plus aplikację Czysta Polska. Jest darmowa, dostępna dla wszystkich. Zachęcamy do pobrania i korzystania, sprawdzania jakości powietrza, a z drugiej strony do dbania o jakość powietrza - powiedział Stanisław Janowski, prezes Stowarzyszenia.

ZOBACZ: Dzień Czystego Powietrza. "Uruchomiliśmy razem z siecią Plus specjalną aplikację"

Z okazji Dnia Czystego Powietrza w Polsat News i na polsatnews.pl pokazywaliśmy i uświadamialiśmy, czym jest zanieczyszczenie powietrza oraz jakimi metodami możemy z tym problemem walczyć.



WIDEO: Dzień Czystego Powietrza. Uświadamiamy jak walczyć z zanieczyszczeniem



Często wielu z nas nie ma pojęcia, w jak prosty sposób da się pomóc przyrodzie, a przez to wpłynąć na jakość powietrza.

"Jeśli nie zlikwidujemy kotłów, nie rozwiążemy problemu"

W Polsce rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim powrócił problem smogu. Skuteczne i ergonomiczne ogrzewanie mieszkań, to jeden ze sposobów na zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza.

Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego, przypomniał, że połowę smogu w Polsce produkujemy sami w naszych domach.

- Jeśli nie zlikwidujemy kotłów, które zanieczyszczają nam powietrze, nie rozwiążemy tego problemu - uznał.

ZOBACZ: W Małopolsce i na Śląsku mobilizują do wymiany "Kopciuchów". Ruszył pilotaż

Jak przypomniał, nawet jeśli mamy ograniczone środki na wymianę "kopciucha", możemy skorzystać z programów dotacyjnych.

- Być może do takiej inwestycji może dopłacić nasza gmina. W Warszawie uzyskać można nawet 22 tysiące złotych, w innych samorządach dotacje sięgają np. kilku tysięcy. Działa także rządowy program "Czyste Powietrze", w ramach którego dopłaty sięgają 37 tys. złotych. Istnieje także ulga termomodernizacyjna - wyliczył Piotr Siergiej.

WIDEO: Piotr Siergiej o zagrożeniu ze strony smogu

ZE PAK postawi stacje tankowania samochodów wodorowych

W walkę z zanieczyszczonym powietrzem włączył się również Zespołów Elektrociepłowni PAK. Prezes spółki Piotr Woźny zadeklarował, że produkowana przez tę spółkę energię za 10 lat będzie zeroemisyjna.

- Stawiamy także stacje do tankowania samochodów napędzanych zielonym wodorem. Wiodący producenci takich aut inwestują w tą technologię. Myślę, że w przyszłym roku pojazdy wodorowe pojawią się w naszym kraju w regularnej sprzedaży - stwierdził Piotr Woźny.

Jego zdaniem, konsumenci i gospodarka zareagują na impulsy takie, jak stawiane przez ZE PAK stacje dla samochodów wodorowych.

WIDEO: Za 10 lat energia z ZE PAK będzie zeroemisyjna. Rozmowa z Piotrem Woźnym

Mazur: elektromobilność przyszłością motoryzacji

Według Macieja Mazura z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, transport elektromobilny w naszym kraju jest dopiero na początku rozwoju. Do takich wniosków doszła też niedawno Najwyższa Izba Kontroli.

- Sytuacja wygląda inaczej w obszarze transportu zbiorowego, gdzie możemy się pozycjonować jako jeden z największych graczy w Europie - dodał.

Jak stwierdził, elektromobilność będzie przyszłością motoryzacji. - Jednak wcześniej musimy wykonać wiele pracy, m.in. legislacyjnej, a także w kontekście budowania świadomości społecznej - mówił Maciej Mazur.

WIDEO: Maciej Mazur o rozwoju elektromobilności w Polsce

Pandemia SARS-CoV-2 zaczęła się tam, gdzie panuje smog

O smogu nie można zapominać podczas światowej walki z koronawirusem, ponieważ te dwa problemy łączą się ze sobą.

Prof. Paweł Januszewicz, konsultant medyczny Fundacji Polsat, przypomniał, że pandemia koronawirusa zaczęła się w miejscach o niezwykle wysokim zanieczyszczeniu powietrza: w przemysłowych regionach Chin czy włoskiej Lombardii.

ZOBACZ: Smog a koronawirus. "Ludzie ciężej chorują tam, gdzie jest zanieczyszczone powietrze"

- Smog potrafi zniszczyć nabłonek płuc. Gdy wirusowi uda się wniknąć do naszego organizmu to w zależności od stanu zdrowia naszego układu immunologicznego zależy, czy staniemy się ciężko chorzy, będziemy mieli powikłania, a być może także następstwa covidu - mówił.

Jak dodał, istnieją dowody, że u dzieci żyjących w zanieczyszczonych okolicach źle rozwijają się płuca. - Smog dostaje się również do mózgów - powiedział.

WIDEO: Prof. Paweł Januszewicz o związkach smogu z pandemią koronawirusa

Z czego składa się smog?

Główną przyczyna smogu jest tak zwana niska emisja, która odpowiada za pojawienie się w powietrzu wielu szkodliwych substancji jak:



- PM10 i PM 2,5 czyli cząstki zawieszone w powietrzu, zawierające substancje toksyczne m.in metale ciężkie, dioksyny, furany, a wszystko to dostaje się do naszych dróg oddechowych, płuc i krwi;

- SO2 czyli dwutlenek siarki, szkodliwy zarówno dla człowieka jak i środowisko, to on odpowiada za kwaśne deszcze;

- NOx tlenki azotu, odpowiedzialne za dziurę ozonową;

- Metale ciężkie: rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom;

- Benzo(a)piren - są to substancje rakotwórcze i powodujące silne zatrucia;

- Dioksyny - związki chemiczne, odpowiedzialne za pojawienie się nowotworów czy bezpłodności.

Zdrowe 20 stopni



Według lekarzy, najzdrowsza temperatura dla organizmu człowieka to 20 stopni Celsjusza. Poprzez zmianę średniej temperatury w pomieszczeniu tylko o jeden stopień można zyskać, również finansowo. Niemarnowanie ciepła to oszczędność na rachunkach około 5 - 8 proc.

Na stronie 20stopni.pl można samodzielnie wyliczyć, co się stanie, gdy zmniejszymy temperaturę. Na przykład przy 20 stopniach emisja dwutlenku węgla zmniejszy się 10 proc., a rachunki będą niższe o 10-15 proc. W przypadku zwiększenia temperatury o 3 stopnie, zużycie węgla rośnie o 450 tys. ton, a emisja CO2 o 1 mln ton.

WIDEO - "Pojemniejsza, dużo bardziej efektywna, dużo szybsza". Wiceminister cyfryzacji o sieci 5G Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ polsatnews.pl, Polsat News