Smog a koronawirus. "Ludzie ciężej chorują tam, gdzie jest zanieczyszczone powietrze"

Prof. Paweł Januszewicz powiedział w Polsat News, że naukowcy na całym świecie są zgodni co do tego, że zanieczyszczenie powietrza jest "wybitnie niekorzystne dla naszego zdrowia". - Kontakt z substancjami chemicznymi, które są zawarte w smogu, powoduje przewlekłe zapalenie w naszym organizmie i tzw. stres oksydacyjny. Łącznie prowadzi to do rozwoju chorób przewlekłych, głównie cywilizacyjnych jak choroby układu krążenia czy cukrzyca, ale również jest to bezpośrednio powiązane z występowaniem bardzo wielu bardzo groźnych nowotworów - dodał ekspert medyczny Fundacji Polsat.

Smog powoduje cięższy przebieg COVID

- Wiemy, że 30-krotnie mniejsze niż grubość naszego włosa cząsteczki PM2,5, powodują wnikanie różnych substancji ze smogu do krążenia dziecka i powodują określone szkody w organizmie, które ujawniają się albo natychmiast, np. pod postacią astmy, albo np. w przyszłości jako choroby cywilizacyjne - mówił profesor.

ZOBACZ: Koronawirus w Polsce. Ponad 22,6 tys. nowych przypadków zakażeń

Jak wskazał, jest to szczególnie niebezpieczne w czasie pandemii. - Jest blisko 400 prac naukowych, które pokazują, że tam gdzie jest zanieczyszczone powietrze, ludzie ciężej chorują na COVID-19, mają więcej powikłań i jest więcej zgonów. To od nas zależy, czy do jednego nieszczęścia będziemy sobie dodawali drugie - dodał.

WIDEO: Agnieszka Grzegorczyk, członek zarządu Fundacji Polsat oraz prof. Paweł Januszewicz, konsultant medyczny Fundacji Polsat

Rybnik jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast

O wpływie smogu na rozprzestrzenianie się koronawirusa Bartosz Kwiatek rozmawiał w programie #JesteśmyDlaDzieci z dr hab. Barbarą Piekarską, konsultant krajową w dziedzinie zdrowia środowiskowego oraz dr Katarzyną Musioł, kierownik Oddziału Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Rybnik to jedno z najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast w Polsce. Nasi widzowie zobaczą, jak wygląda i pracuje Oddział Otolaryngologii Dziecięcej w rybnickim szpitalu, który wyremontowała Fundacja Polsat. W placówce dostępna jest grota solna, w której dzieci przechodzą inhalacje solą z Ciechocinka, a to działa łagodząco na przewlekłe infekcje dróg oddechowych.

Przeniesiemy się też do Krakowa - symbolu walki ze smogiem - i zobaczymy, jak wygląda sytuacja w stolicy Małopolski. Opowie nam o tym dr Tomasz Wełna, autor animacji o smogu, która towarzyszy naszemu programowi. Przypomnimy też niezwykły koncert, który miał miejsce pod końca sierpnia w Uniejowie - "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski".

Więcej na temat wpływu smogu na funkcjonowanie organizmu dziecka w programie #JesteśmyDlaDzieci w Polsat News, niedziela, godz. 13:30.

WIDEO - Ks. Kobyliński: grzechów w kościele w Polsce jest co niemiara Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/hlk/ Polsat News