Wybuch gazu w woj. łódzkim. Dwie osoby pod gruzami

Trwa akcja ratownicza straży pożarnej po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym we Włodzimierzowie koło Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie). Pod gruzami zawalonego budynku znalazły się trzy mieszkające tam osoby. Z jedną z nich strażacy mieli kontakt i osoba ta została wydobyta.

Strażacy wydobyli jedną osobę

- Jedna osoba została wydobyta i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Z tą osobą w pierwszej fazie działań był kontakt i uzyskaliśmy od niej taką informację, że pod gruzami mogą się znajdować jeszcze dwie osoby, które przebywały w tym czasie w budynku - powiedział mł. bryg. Wojciech Pawlikowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

- Na miejscu są grupy poszukiwawcze z psami - dodał mł. bryg. Pawlikowski.

- Wydobyta spod gruzów kobieta to córka mieszkającego tam małżeństwa - powiedziała Polsat News Karolina Wojna z portalu piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl. Z jej informacji wynika, że para jest nadal poszukiwana, strażacy przeszukują gruzowisko ręcznie. Na miejscu jest śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wybuch gazu w domu jednorodzinnym

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 14 w domu przy ul. Zdrowie we Włodzimierzowie w gminie Sulejów w powiecie piotrkowskim. Na miejsce wysłano dziesięć zastępów strażaków, grupę poszukiwawczo-ratowniczą oraz ciężki sprzęt.

- Wybuchła butla z gazem, co spowodowało zawalenie budynku. Wiemy, że w domu mieszkały trzy osoby - powiedział oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak. - Prawdopodobnie doszło do wybuchu gazu z butli. Jednak to przyczyna prawdopodobna, będziemy to ustalać po zakończeniu działań - dodał z kolei mł. bryg. Wojciech Pawlikowski.

