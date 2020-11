Tir zahaczył o stojący pojazd, który najechał na kolejne auto. Zginął 35-latek

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę ok. godz. 18:00 na drodze S7 z Elbląga do Nowego Dworu Gdańskiego w pobliżu miejscowości Rakowiska.



Na poboczu drogi z powodu awarii stały dwa samochody osobowe. Jak poinformowała w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Joanna Słowik z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, kobieta kierująca hyundaiem z powodu problemów technicznych wezwała na pomoc kierowcę oraz pasażera Forda Mondeo.

Oba stojące na poboczu pojazdy były oświetlone.

- W pewnym momencie przejeżdżający tamtą trasą tir uderzył w hyundaia, a ten najechał na Forda Mondeo. Między pojazdami znajdował się 35-letni pasażer samochodu. Mimo natychmiastowej reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować - powiedziała polsatnews.pl mł. asp. Joanna Słowik.

Policja ustala szczegółowe okoliczności śmiertelnego wypadku.



Droga była zablokowana przez kilka godzin.

