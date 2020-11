"Sprawnie prowadziliśmy bieżące działania i projekty". Grupa Polsat podsumowała wyniki III kwartału

"Mimo trwającej epidemii sprawnie prowadziliśmy bieżące działania i projekty, a dodatkowo, z myślą o dalszym rozwoju, realizowaliśmy istotne inwestycje" - podkreślono w komunikacie dotyczącym podsumowania na Giełdzie Papierów Wartościowych wyników za III kwartał

Wśród najważniejszych wydarzeń znalazły się m.in.: zapowiedź budowy ogólnopolskiej sieci 5G i objęcia zasięgiem ponad 11 mln mieszkańców Polski, przejęcie 100 proc. udziałów w spółce nadającej kanały Fokus TV i Nowa TV oraz szybka integracja Interia.pl w ramach naszej Grupy.

Grupa Polsat angażowała się w pomoc w walce z epidemią

Jednocześnie Grupa Polsat angażowała się w pomoc w walce z epidemią, przekazując wspólnie z Zygmuntem Solorzem blisko 50 mln złotych na wsparcie społeczeństwa, służby zdrowia, klientów, widzów i pracowników.

– Jesteśmy polską firmą i niezwykle istotne było dla nas, aby w trudnym czasie pandemii zaangażować się w pomoc służbie zdrowia i społeczeństwu – powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus. – Natomiast z myślą o dalszym rozwoju Grupy prowadziliśmy duże projekty inwestycyjne. Kupiliśmy Grupę Interia, kanały Fokus TV i Nowa TV rozszerzyły portfolio Telewizji Polsat, uruchomiliśmy sprzedaż fotowoltaiki pod marką ESOLEO, a dzięki intensywnej rozbudowie naszej sieci 5G w jej zasięgu już w przyszłym roku znajdzie się ponad 11 milionów mieszkańców Polski - dodał.

ZOBACZ: Plus buduje sieć 5G w całej Polsce

Plus podjął decyzję o rozbudowie najszybszej sieci 5G na całą Polskę. W maju br. w 7 miastach na 100 nadajnikach ruszyła pierwsza w Polsce sieć 5G Plusa na częstotliwości 2600 MHz TDD. Pozwala osiągać szybkość Internetu do 600 Mb/s. Kilkumiesięczne obserwacje doświadczeń użytkowników sieci i najlepsze wyniki uzyskiwane w testach szybkości sieci 5G w porównaniu do innych operatorów zaowocowały decyzją o poszerzeniu zasięgu sieci. Do listy 7 obecnych miast z 5G dołączy kolejnych ponad 150 miejscowości, dzięki czemu łącznie z najszybszego 5G w Polsce będzie mogło korzystać ponad 11 mln osób.

Niedawno do Grupy dołączył serwis Interia.pl. Ta strategiczna inwestycja przyczyniła się do zajęcia istotnej pozycji w internecie i będzie stanowiła dodatkowe miejsce dystrybucji produkowanych przez Grupę treści oraz doskonały kanał komunikacji z obecnymi i przyszłymi klientami.

Rozpoczęto działalność na rynku fotowoltaiki

W lipcu rozpoczęto także działalność na rynku fotowoltaiki. Oferta ESOLEO to szereg korzyści, m.in. mniejsze rachunki za prąd, sprzęt od renomowanych producentów, kompleksowe zajęcie się formalnościami czy przygotowanie projektu.

– W trzecim kwartale liczba klientów naszego flagowego programu smartDOM wzrosła o 100 tys. w porównaniu do zeszłego roku. Był to także kolejny kwartał silnego wzrostu liczby świadczonych usług kontraktowych – o blisko 600 tys. rok do roku, dzięki czemu ich łączna liczba przekroczyła 15 milionów. Po raz kolejny obniżyliśmy również wskaźnik odejść klientów – do poziomu 6,1 proc., co świadczy o wysokim zadowoleniu klientów z jakości naszych usług – skomentował Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

ZOBACZ: "Słońce zamiast węgla". Powstanie największa elektrownia słoneczna w Polsce

– Jesienią powróciły na antenę wszystkie nasze flagowe programy, a nasz kanał główny był liderem oglądalności w grupie komercyjnej – podsumował Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat. – Wraz z nabyciem Grupy Interia zajęliśmy wiodącą pozycję na rynku internetowym. Liczba odsłon wszystkich serwisów Grupy Polsat po dołączeniu Interii wzrosła w skali roku dziesięciokrotnie do 1,5 mld. Z kolei prawie dwukrotny wzrost liczby realnych użytkowników do poziomu 18,5 mln pozwolił nam zająć miejsce w pierwszej trójce wydawców online - dodał.

Grupa Polsat od początku trwania epidemii podjęła szereg inicjatyw prospołecznych oraz wprowadziła wiele udogodnień dla klientów, aktywnie włączając się wspólnie z Wami w walkę z koronawirusem. Wśród przeprowadzonych razem z Fundacją Polsat działań znalazły się m.in.: zakup 200 tysięcy testów na koronawirusa wraz z niezbędną aparaturą laboratoryjną, przekazanie 20 nowoczesnych respiratorów dla szpitali zakaźnych, zakup środków ochrony, specjalny blok reklamowy w Polsacie, a także 2200 tabletów dla dzieci wykluczonych cyfrowo (więcej informacji).

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem Niefinansowym – znajdują się w nim informacje o tym, co Grupa robi w obszarze działań społecznych, ochrony środowiska, relacji z pracownikami i klientami.

WIDEO - Cena truskawek może martwić. "Utrzyma się na wysokim poziomie" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat News