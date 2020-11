Mamy 25 571 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (3453), dolnośląskiego (2794), wielkopolskiego (2742), mazowieckiego (2419), małopolskiego (2202), łódzkiego (1487), lubelskiego (1563), pomorskiego (1328), świętokrzyskiego (1177), podkarpackiego (1162), zachodniopomorskiego (1045), warmińsko-mazurskiego (990), kujawsko-pomorskiego (955), opolskiego (799), lubuskiego (760), podlaskiego (695) - podał w sobotę resort zdrowia.

Ostatniej doby zmarło 548 osób - najwięcej od początku epidemii. Z powodu COVID-19 zmarło 119 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 429 osób.

ZOBACZ: "Jestem statystycznym snobem". 19-latek, który policzył pandemię

Jak podał resort, obecnie w szpitalach przebywa 22 tys. 320 osób. W sumie system dysponuje 35 tys. 182 łóżkami.

Zajętych jest 2126 respiratorów, z ogólnej puli 2805.

Kwarantanną objęto 440 tys. 025 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 30 tys. 625.

Do tej pory wyzdrowiało 282 tys. 215 osób.

"Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych"

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki na Covid-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji.

ZOBACZ: Spotkanie premiera z przedstawicielami firmy Pfizer. "Szczepienia chcemy rozpocząć od grup ryzyka"

- Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. W tej chwili to 31 mln ludzi. (…) Proces przygotowania nie będzie łatwy, jeśli mówimy o tym szczepieniu. Podejrzewam, że skłonność do szczepienia będzie zdecydowanie większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób - podkreślił w piątek programie "Gość Wydarzeń" minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zaznaczył, że "dostępność szczepionki musi być masowa".

- Myślimy o wykorzystaniu punktów drive-thru, w których dziś wykonywane są wymazy - dodał.

WIDEO: Minister zdrowia Adam Niedzielski w programie "Gość Wydarzeń"

"Nie wpuścimy na rynek niesprawdzonych szczepionek"