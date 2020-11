Zatrzymano mężczyznę, który rzucił racę i podpalił mieszkanie podczas Marszu Niepodległości

- 36-latek ma powiązania ze środowiskiem pseudokibiców - poinformował asp. szt. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Mężczyznę zatrzymano w Białymstoku, był zaskoczony, przygotowywał się do wyjazdu do jednego z krajów Beneluksu. Był on już wcześniej zatrzymywany m.in. za rozboje.

Zatrzymanie mężczyzny podejrzewanego o podpalenie mieszkania było możliwe dzięki współpracy policjantów z Warszawy i Białegostoku.

"Funkcjonariusze ustalili tożsamość 36-latka między innymi dzięki nagraniom monitoringu" - podała warszawska policja.

ZOBACZ: Broń gładkolufowa na Marszu Niepodległości. Policja: okoliczności są wyjaśniane

Mężczyzna został zatrzymany w środę wieczorem, a w sobotę rano przewieziony do Warszawy. "Policjanci przekażą zatrzymanego prokuraturze, która prowadzi śledztwo w sprawie pożaru" - poinformowała KSP.

"Auto było gotowe do drogi, rzeczy spakowane"

Jak ustalili policjanci mężczyzna jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców. W przeszłości był notowany między innymi w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, udziałami w bójkach oraz niszczeniu mienia.

"Zatrzymanie miało miejsce w ostatniej chwili, gdyż 36-latek szykował się do wyjazdu do jednego z krajów Beneluksu. Jego samochód był przygotowany do drogi, rzeczy spakowane i włożone do auta. Zebrany materiał dowodowy trafi do prokuratury" - poinformowała KSP.

WIDEO: Podejrzany jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców. W przeszłości był notowany

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało w sobotę nagranie ze środowych zajść podczas Marszu Niepodległości na rondzie de Gaulle'a. "Kierując się ważnym interesem publicznym, przedstawiamy rzeczywisty obraz sytuacji" - poinformowało MSWiA.

W środę ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Mimo że - zgodnie z zapowiedziami organizatorów - miał być zmotoryzowany - wielu uczestników brało w nim udział pieszo.

ZOBACZ: Kowalski: ręka podniesiona na polskiego policjanta powinna być odcięta

Podczas Marszu doszło do zamieszek; policja informowała m.in., że w stronę policjantów poleciały kamienie i race. KSP przekazywała, że "grupy chuliganów zaatakowały policjantów chroniących bezpieczeństwo innych ludzi". Do działań ruszyły pododdziały zwarte, które użyły środków przymusu bezpośredniego - gazu łzawiącego i broni gładkolufowej.

Komenda Stołeczna Policji 36-latek szykował się do wyjazdu do jednego z krajów Beneluksu. Jego samochód był przygotowany do drogi, rzeczy spakowane i włożone do auta

Moment starć z policją i postrzelenia fotoreportera

Opublikowany zapis monitoringu z zajść pokazuje dokładny przebiegu wydarzeń, które miały miejsce w rejonie ronda de Gaulle'a. Widać na nim m.in moment starć z policją i postrzelenia fotoreportera "Tygodnika Solidarność".

"W mediach społecznościowych i na portalach internetowych publikowane są krótkie filmy z wydarzeń towarzyszących tegorocznemu Marszowi Niepodległości. Wyrwane z kontekstu i ograniczone tylko do wybranego fragmentu produkcje stają się podstawą do kreowania fałszywego obrazu zdarzeń z okolic ronda de Gaulle’a. W oparciu o nie formułowane są również oskarżenia pod adresem Policji zabezpieczającej trasę "marszu", a nawet pojawiają się teorie o policyjnych prowokacjach w dniu 11 listopada" - napisało MSWiA.

ZOBACZ: Jest decyzja o areszcie dla uczestnika Marszu Niepodległości

W związku z przestępstwami po środowym Marszu Niepodległości zatrzymano dotychczas 36 osób; wystawiono także ponad 260 mandatów, do sądu trafiło 420 wniosków o ukaranie. Rannych zostało 35 policjantów, a łącznie zatrzymano ponad 300 osób.

WIDEO - Jeśli policjanci przyjdą do szpitala to ich wyrzucę - fotoreporter postrzelony na marszu po operacji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ polsatnews.pl